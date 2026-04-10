Fracturación, insuficiente para alcanzar soberanía: expertos

La eventual apuesta del gobierno federal por la extracción de gas no convencional mediante técnicas similares al fracking no garantizará la soberanía energética de México y podría profundizar los impactos ambientales, sociales y económicos, advirtieron especialistas consultados por El Economista.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reconoció que México cuenta con importantes reservas de gas en el norte del país, lo que representa una oportunidad para fortalecer la seguridad energética. Sin embargo, advirtió que explotar estos recursos a gran escala enfrenta desafíos significativos.

“Para que los proyectos no convencionales sean rentables necesitas muchísima escala, cientos de pozos. Y del otro lado de la frontera tienes el gas más barato del mundo, en Texas. ¿Cómo compites contra eso?”, cuestionó.

Además, señaló que el desarrollo de estos proyectos difícilmente podría ser asumido únicamente por Pemex, debido a limitaciones técnicas y financieras, por lo que sería necesaria la participación del sector privado.

Además, consideró que “se evita el término (fracking) porque es contencioso, pero en los hechos se trata de explorar yacimientos no convencionales”, explicó Ocampo, quien subrayó que el anuncio no es del todo nuevo, ya que en planes previos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se había abierto la puerta a este tipo de desarrollos, aunque con matices sobre su impacto ambiental.

Respecto al anuncio de la creación de un comité de especialistas para evaluar la viabilidad de estas técnicas, el analista consideró que, si bien puede aportar elementos técnicos, no sustituye el papel del Estado como regulador.

“No puedes depender de un grupo de expertos. Necesitas un regulador con dientes, con capacidad de sanción. Un comité sin facultades legales no es suficiente”, advirtió.

Sin sorpresa

Por su parte, la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Aleida Azamar, señaló que el anuncio no resulta sorpresivo y debe entenderse en un contexto internacional marcado por disputas por recursos energéticos, particularmente gas y petróleo, lo que ha llevado a distintos países a reforzar estrategias para asegurar el suministro.

Azamar fue enfática al señalar que, incluso con el desarrollo de estos proyectos, México no alcanzaría la autosuficiencia energética en el corto plazo.

“No se puede cumplir ese objetivo. No tenemos la infraestructura, ni la inversión, ni el tiempo. Desarrollar esto llevaría años y miles de millones de pesos”, sostuvo.

Además, advirtió que existe el riesgo de que el gas extraído no se destine prioritariamente al consumo interno, sino a exportaciones, lo que podría replicar esquemas donde las comunidades locales no se benefician de los recursos.

La experta también alertó sobre el riesgo de invertir en infraestructura para combustibles fósiles en un contexto global de transición energética hacia fuentes renovables.

“Mientras nosotros apostamos por el gas, otros países avanzan hacia energías limpias. Podemos terminar con infraestructura que ya no se utilice”, indicó.

Azamar explicó que México enfrenta una fuerte dependencia del gas natural, que representa alrededor del 60% de su matriz energética, y del cual cerca del 78% es importado, principalmente de Estados Unidos.

Finalmente, la especialista subrayó que la solución de fondo no radica en profundizar la extracción de gas, sino en diversificar la matriz energética del país con fuentes renovables como la solar, eólica, geotérmica e hidráulica.

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles una estrategia para impulsar la extracción de gas natural en el país, incluyendo yacimientos no convencionales, bajo un enfoque sustentable y con el acompañamiento de un comité de especialistas.

Dicha técnica tiene como antecedentes decisiones adoptadas durante el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.