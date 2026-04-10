Firma Felipe Macías convenio de regularización de negociaciones comerciales

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, firmó el Convenio de Regularización de Negociaciones Comerciales, sobre la venta de bebidas alcohólicas en el estado de Querétaro.

Dicho convenio se firmó durante la Reunión Interinstitucional con Municipios de la Zona Metropolitana, y permitirá una mejor vigilancia para brindar mayor orden y cumplimiento de las leyes, con el propósito de que exista paz, una mejor convivencia social, promover la seguridad y con ello, velar por la tranquilidad de las familias en el municipio de Querétaro.

Felifer Macías destacó que es importante esa coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal y con todos los municipios metropolitanos en favor de regularizar el comercio de alcohol, para que, de esta forma, se puedan brindar entornos seguros en todo momento para las y los ciudadanos.

Adicionalmente, el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño, subrayó la importancia de brindar la oportunidad y la facilidad a los comercios de obtener su licencia de venta de alcohol para que puedan regularizarse y con ello exista el orden y la seguridad dentro del estado de Querétaro y los municipios que se involucran en este convenio.