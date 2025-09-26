Finaliza conmemoración por Ayotzinapa; Gobierno CDMX reporta incidentes menores

La conmemoración por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa finalizó esta tarde-noche, tras un mitin celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México por parte de familiares, estudiantes y activistas que exigen justicia por lo acontecido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Gobierno de la capital, César Cravioto, el acto concluyó con incidentes menores, en referencia a algunos actos de vandalismo que acontecieron durante la movilización por parte de personas encapuchadas. Asimismo, por agresiones contra algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Encapuchados agreden a policías de la SSC-CDMX durante la conmemoración por 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.Foto: AFP

De acuerdo con la SSC-CDMX, la conmemoración -que salió del Ángel de la Independencia- contó con una afluencia de 4,000 personas. No obstante el reporte de Cravioto, la dependencia reportó saldo blanco.

La SSC-CDMX indicó que desplegó 500 elementos de la Policía Metropolitana y 200 de la Subsecretaría de Control de Tránsito, para acompañar la manifestación. Asimismo, se contó con el apoyo de 52 paramédicos, 4 ambulancias y 10 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes dieron cuatro atenciones médicas menores, entre ellas a un policía.

Encapuchados

A lo largo de la movilización se registró que un grupo de aproximadamente 130 personas encapuchadas, ajenas a la organización, realizaron diversos actos como pintas, petardos y rompimiento de vidrios en algunas dependencias públicas, así como en comercios privados, entre ellos el saqueo a una tienda de conveniencia y estaciones de transporte público.

Saqueo de encapuchados durante la conmemoración por 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.Foto: AFP

“Gracias a la colaboración interinstitucional y al efectivo despliegue del personal, la concentración transcurrió sin mayores incidentes y concluyó con saldo blanco”, destacó.