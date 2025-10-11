Explosión de pipa provoca cierre total en la autopista México - Puebla

Una nueva explosión de una pipa volvió a encender las alertas este sábado 11 de octubre, luego de que un tractocamión que transportaba combustóleo se incendiara sobre la autopista México- Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

El siniestro ocurre apenas un mes después del estallido que cobró la vida de 31 personas bajo el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Accidente y las labores de emergencia

De acuerdo con Capufe y el Gobierno de Puebla, el percance ocurrió tras el impacto entre dos vehículos que derivó en la volcadura e incendio del tractocamión tipo pipa.

El incidente obligó al cierre total de la circulación en ambos sentidos del kilómetro 72, mientras personal de Protección Civil estatal, la Guardia Nacional y brigadas municipales trabajan en la sofocación del fuego y en la mitigación de riesgos.

Paramédicos de San Salvador El Verde trasladaron a un hombre de 39 años con lesiones, mientras que un domicilio cercano resultó afectado por el fuego y la onda expansiva.

Rutas alternas y situación vial

Capufe informó que los automovilistas con dirección a Puebla deben desviarse hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 63 (Río Frío), mientras que quienes viajan a la Ciudad de México pueden hacerlo a partir del kilómetro 76 (Puente Apapaxco).

La carretera libre no es operada por Capufe, por lo que se recomienda extremar precauciones y mantenerse informados a través del número 088 de la Guardia Nacional Carreteras.

Racha de siniestros con pipas

Aunque el accidente de este sábado ocurrió en territorio poblano, la situación revive la preocupación por los recientes incidentes en la capital del país.

En solo cuatro semanas, la Ciudad de México ha registrado cuatro emergencias relacionadas con pipas de gas o combustibles:

10 de septiembre: una pipa con 50 mil litros de gas LP explotó bajo el puente de La Concordia, en Iztapalapa. Hasta el 9 de octubre, la Secretaría de Salud capitalina reporta 31 fallecidos, 9 hospitalizados y 44 altas médicas.

2 de octubre: una pipa presentó una fuga en Circuito Interior, colonia Cuauhtémoc; fue controlada sin lesionados.

8 de octubre: otra pipa liberó gas por una fisura en la válvula sobre avenida Tláhuac, provocando una nube blanca y evacuaciones preventivas.

9 de octubre: un doble remolque de Pemex chocó en San Juan de Aragón, generando el derrame de unos 200 litros de diésel; ese mismo día, otra pipa sufrió una avería en Polanco, lo que derivó en la evacuación de tres calles.

Balance de víctimas por la explosión de La Concordia

A un mes del siniestro en Iztapalapa, los hospitales del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud continúan reportando avances en la atención a las víctimas: