Evelyn Salgado y SICT supervisan diversos proyectos que brindarán una mejor conectividad en Guerrero

Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Hoy, con la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y equipo del Gobierno del Estado, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, en compañía del Subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, revisaron diversos proyectos que brindarán una mejor conectividad en la región, además de brindar un impulso al desarrollo económico y social.

