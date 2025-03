Las estrategias de Sheinbaum para fortalecer la economía mexicana y combatir las drogas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció su estrategia para fortalecer la economía de México, así como una serie de acciones a implementar para combatir el consumo de drogas en México.

Con motivo de la suspensión de los aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos a México, la mandataria celebró una asamblea en Zócalo de la Ciudad de México, en donde primero tenía previsto anunciar las medidas contra las imposiciones del presidente Donald Trump.

Sin embargo, debido al respiro que otorgó el estadounidense y que posiblemente el 2 de abril no aplique a México los aranceles recíprocos que advirtió al resto del mundo, Claudia Sheinbaum informó sus planes en materia de economía nacional.

“México debe seguir fortaleciendo la economía basada en el humanismo mexicano, la que viene desde abajo, la que hizo posible Andrés Manuel López Obrador. Se demostró con que regar la economía arriba genera pobreza y desigualdad, pero si se hace desde abajo, México florece”.

En este tenor detalló sus cuatro máximas:

Fortalecimiento del marco interno, seguir aumentando el salario mínimo y el bienestar de nuestro pueblo. Ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y energéticos. “Que se produzca en México lo que consumimos en México. Promover la inversión pública, para impulsar la creación de empleos. Fortalecer la base del proyecto de la 4T: los Programas Bienestar.

“Hemos demostrado que el pueblo de México es mucha pieza y que juntos llegaremos más lejos”, sostuvo.

Lucha contra el fentanilo

En materia de combate a las drogas y el fentanilo, Claudia Sheinbaum expresó al pueblo de Estados Unidos que “no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicar y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas”

Destacó que por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue el fentanilo a los estadounidenses y para apoyar así a sus familias.

“Como lo he dicho, no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de EU, sino que no llegue a ningún lugar del mundo, ni a los jóvenes mexicanos”.

Reiteró que se debe atender el consumo de estupefaciente desde la raíz de la adicción, con prevención y atención especial para apoyar a los jóvenes. Asimismo, agradeció que el presidente Donald Trump reconoció la campaña que hace México y que ahora la implementará en Estados Unidos.

Como parte de la estrategia para evitar el cruce de drogas hacia EU, Claudia Sheinbaum indicó las siguientes acciones:

Atención a las causas. Más y mejor Guardia Nacional. Inteligencia e investigación. Coordinación entre gabinete de seguridad y la FGR.

Respecto al último punto, agregó que la coordinación también será con los estados, los gabinetes de seguridad, pero sobre todo con el pueblo de México.