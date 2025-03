Sheinbaum confía en que EU no impondrá aranceles recíprocos a México el 2 de abril

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confía en que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, no impondrá aranceles recíprocos el próximo 2 de abril como ya anunció.

Durante la asamblea que convocó en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria expresó su optimismo, porque recordó los acuerdos comerciales entre ambas naciones desde hace 30 años, los cuales han eliminado la aplicaciones de impuestos.

“Estamos optimistas porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de EU ha anunciado que impondrá a aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Si algún país le cobra a sus exportaciones, EU hará lo mismo, es lo que han dicho. Pero México no está en ese ámbito, porque desde hace 30 años hemos firmado 2 tratados comerciales en los que se establece que no tenemos aranceles con ellos, es decir, que no tendrían que aplicar aranceles recíprocos, porque prácticamente no hay aranceles de México hacia a EU.

Destacó que por eso siempre hay que agradecer la voluntad de diálogo con México y con el presidente Trump. Aunque reconoció que a algunas personas no les interesa que haya una buena relación entre ambos países y gobiernos.

“Somos vecinos, tenemos la responsabilidad de colaborar y coordinarnos, pero debemos tener siempre claro, como decía Vicente Guerrero: ‘la patria es primero’ o como decía el Benemérito de las Américas: ‘Entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’”.

Ante miles de personas reunidas en la Plaza de la Constitución, precisó que en su administración “no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras”.

Destacó que en ese caso, se actuará de inmediato. “Tenemos plan y estrategia, supimos resistir a la terrible y dolorosa tragedia de la pandemia, que además de mucho sufrimiento, afectó gravemente a la economía y salimos avante porque tenemos un extraordinario gobierno”.