Eligen a Máynez como el nuevo coordinador nacional de MC

Jorge Álvarez Máynez fue electo coordinador de la Comisión Operativa Nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC).

“Hoy México tiene tres opciones: la del pasado, que es el PRIAN; la del presente, que es Morena, y la fuerza del futuro que es MC”, afirmó durante la quinta Convención Nacional Democrática que lo ungió.

El excandidato presidencial admitió que no será fácil “derrotar al actual régimen” porque “la cancha no está pareja, el árbitro no es imparcial y las reglas no son justas”.

“Pero solo existe una fuerza que puede ganar en esas condiciones y es la fuerza naranja”, arengó frente a los suyos en su primera alocución como nuevo dirigente nacional emecista.

Y ofreció hacer de MC un partido de puertas abiertas para todas las generaciones e identidades.

Su partido, se jactó, “vive su mejor momento” tras los comicios presidenciales de 2024.

“Nos convertimos en la tercera fuerza electoral de México aún pese a enfrentar las campañas ilegales y de despilfarro de dos coaliciones tramposas y corruptas que hicieron de la mentira su cotidianidad y que violaron todas las reglas democráticas que tanto le costó a generaciones enteras de mexicanos construir.

“En su infinita soberbia, ambas coaliciones pronosticaban al inicio de la campaña presidencial que íbamos a tener el peor resultado de nuestra historia y tuvimos el mejor”.

Explicó que son dos “los elementos esenciales de nuestro buen momento, que vale la pena que tengamos presentes e identifiquemos con claridad porque van de la mano. Las dos claves de este gran momento de nuestro movimiento: estrategia y liderazgo’’.

En el año que está por concluir, detalló, MC tenía “sólo tres caminos: someternos al poder político, al poder económico o enfrentar las adversidades para consolidar una opción para el futuro de México y elegimos la opción de la dignidad y congruencia. Y con estrategia, hoy la nueva fuerza de México es una realidad’’.

A diferencia de otros que conciben el liderazgo como unipersonal, presumió sin dar nombres, MC tiene en Dante Delgado, su fundador y eterno dirigente, “un líder que crea y empodera líderes. Eso no existe en ninguna otra fuerza política”.