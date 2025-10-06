Tras ejecutar dos cateos en la CDMX, autoridades detienen a dos hombres vinculados con grupo delictivo

En la acción participaron elementos de SSPC, Defensa, Marina, FGR, GN, junto con SSC y FGJ, ambas de la Ciudad de México.

Se aseguraron dosis de droga y teléfonos celulares.

En el marco de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país, ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a dos personas en posesión de dosis de drogas.

Derivado del seguimiento a un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en la Ciudad de México, agentes de seguridad realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo que permitieron ubicar dos inmuebles relacionados con la organización criminal, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los domicilios.

De esa forma se realizó un despliegue operativo y se ejecutaron dos cateos en domicilios de la alcaldía Venustiano Carranza, donde fueron detenidos Derek Abraham “N”, de 23 años y Diego “N”, de 21 años, además se aseguraron seis teléfonos celulares y dosis de droga.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia y brindar seguridad a la ciudadanía en todo el país.