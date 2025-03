Edil de Teuchitlán, dispuesto a ser investigado por rancho Izaguirre

José Ascención Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, se dijo dispuesto a ser investigado para deslindar su responsabilidad en el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad La Estanzuela, donde fueron hallados restos óseos, ropa y calzado, entre muchos otros objetos personales, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Sería lo esencial, que me investiguen. Y así como me investiguen a mí, que investiguen a los demás. Yo digo, yo estoy dispuesto. Cuando uno está limpio y no tiene temor de nada, a mi que me digan, ‘¿sabes qué?, te vamos a investigar, vas a ir a declarar’, yo declaro lo que yo sé y conmigo no hay pendiente que digan, ‘ah, tiene miedo de hablar algo’. No, la verdad no”, afirmó.

En entrevista con el periódico local El Occidental, el alcalde perteneciente al partido Movimiento Ciudadano (MC) aseguró desconocer el caso.

“Sí, a lo mejor por un lado no está de creerse que no teníamos información de ese rancho, pero ese rancho no está dentro de la cabecera municipal, está retirado de la delegación de La Estanzuela, que es donde se encontró. Si no me equivoco son 3 kilómetros y medio o un poquito más de kilómetros que está retirado de lo que es la delegación. Ese rancho está solo y alrededor está forrado de cañaverales (...) Está complicado saber todo”, respondió.

Responde a señalamientos

El pasado martes, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que le parece imposible que las autoridades de Jalisco no estuvieran enteradas de lo que sucedía en el lugar.

Murguía Santiago relató: “El 3 de octubre (de 2024), más que nada para no equivocarnos, fue cuando entra (la) fiscalía del estado y ahí entra la Guardia Nacional (GN). Creo que hay retención de varias personas, si no me equivoco 10 personas retienen y de ahí ya queda a orden creo que de la GN, a resguardo. Ya de ahí se ponen los sellos y no sé si quedó solo o no (el inmueble)”

Y desmintió las declaraciones de Indira Navarro, lideresa del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, respecto del involucramiento de policías municipales en el caso.

“De nosotros no. Yo estoy seguro que no hay ninguno que tenga algo que ver ahí. Si hay de otros, no puedo decir yo, hablar por alguien más. Tampoco quiero culpar a nadie, esto lo que se trata es llegar al punto, hacer las investigaciones y una vez que sean las investigaciones que nos digan quién estaba en complicidad con ellos”, expresó.