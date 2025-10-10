Estado e Iniciativa Privada consolidan proyectos para el crecimiento de San Luis Potosí

•⁠ ⁠En reuniones permanentes con el Consejo Consultivo Potosí se abordan obras prioritarias que fortalecen el desarrollo económico en las cuatro regiones.

Desde el inicio de la administración, el Gobierno del Estado encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se reúne de forma permanente con el Consejo Consultivo Potosí, a fin de impulsar el fortalecimiento a la infraestructura, obras viales, iluminación, rescate de espacios públicos, puentes vehiculares, así como más ampliaciones en calles y avenidas, lo que detona el dinamismo y el crecimiento de San Luis Potosí.

Lo anterior lo expresó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien afirmó que el desarrollo económico sumado a la política de desarrollo social, fortaleció la inversión extranjera directa y la generación de empleos. Torres Sánchez precisó que la actual administración invirtió mucho más en infraestructura que lo que se realizó en administraciones anteriores, por lo que la expectativa del 2026 es mantener el ritmo contando con el apoyo de quienes integran el Consejo Consultivo Potosí.