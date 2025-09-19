El Dr. José Luis Lima Franco asume la Dirección General del INDETEC

En el marco de la CCCLXV Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, el Dr. José Luis Lima Franco fue designado como nuevo Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), una institución clave en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales en México.

Esta designación cuenta con el pleno respaldo del Secretario de Hacienda, Mtro. Edgar Amador Zamora y de los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales quienes han expresado su confianza en la capacidad y liderazgo de Lima Franco para encabezar los trabajos del Instituto, destacando su compromiso con el fortalecimiento del federalismo fiscal y el acompañamiento técnico a las entidades federativas.

Asimismo, los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales manifestaron su beneplácito por el nombramiento, al reconocer en el Dr. Lima Franco a un profesional con amplio conocimiento en la gestión de finanzas públicas estatales. Su trayectoria, que incluye la conducción de procesos exitosos de reordenamiento financiero, su papel como figura nacional en materia hacendaria y su liderazgo previo al frente de la propia Comisión Permanente, lo perfilan como una persona idónea para este encargo.

El Dr. Lima Franco expresó que asume esta responsabilidad con profundo sentido de compromiso y con la convicción de seguir impulsando la eficiencia, sostenibilidad y transparencia de las haciendas públicas locales desde un enfoque técnico, incluyente y federalista.