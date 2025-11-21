Detienen a siete guardias de Carlos Manzo en Michoacán por su probable participación en el homicidio

Siete guardias que se encargaban de la seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado a balazos a inicios de noviembre fueron detenidos este viernes en Michoacán, tras protestas masivas por este crimen que indignó a la población.

La muerte de Manzo, quien como presidente municipal de Uruapan encabezó una cruzada contra el crimen organizado en Michoacán, generó masivas protestas antigubernamentales y el refuerzo de las fuerzas federales en la región.

La fiscalía estatal detalló que los guardias, que son policías municipales, fueron detenidos por su "probable participación en el delito de homicidio calificado" del político.

El breve informe de la dependencia, divulgado en redes sociales, añadió que los "funcionarios públicos" aprehendidos fueron trasladados a un penal para ser presentados ante un juez.

El caso da un giro toda vez que inicialmente las autoridades federales señalaron que no había indicios de que los guardias personales de Manzo estuvieran ligados al asesinato.

El arresto se da dos días después de que autoridades federales, que colaboran en las pesquisas, anunciaran la detención de Jorge Armando "N", también conocido como "El Licenciado" y acusado de ser "uno de los autores intelectuales" del asesinato de Manzo.

La secretaría de Seguridad federal sostuvo que "El Licenciado" es líder de una célula delictiva, que no fue identificada pero que de acuerdo con la prensa local sería el poderoso cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Trasfondo criminal

El alcalde fue ultimado a balazos enfrente de su familia, en plena calle, en un evento público del Día de Muertos, el 1 de noviembre, sin que su equipo de seguridad interviniera.

El asesino material fue un chico de 17 años que fue ultimado por los policías encargados de cuidar al político.

Los guardias habían permanecido en activo encargados de cuidar a la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, quien fue designada por el Congreso estatal para sustituirlo en la alcaldía de Uruapan.

Medios locales han difundido imágenes del operativo de captura realizado al mediodía de este viernes por agentes de la fiscalía local apoyados por militares y guardias federales.

En Michoacán, con costas en el Pacífico y epicentro de la producción de aguacates, operan al menos cinco grupos narcotraficantes, encabezados por el Nueva Generación, designado como organización terrorista por Estados Unidos.

El crimen ha desatado una ola de protestas en todo el país, sumido en una profunda crisis de seguridad, principalmente en Michoacán y Ciudad de México.

El sábado pasado, una marcha convocada por la llamada Generación Z en la que se reclamó por el asesinato de Manzo dejó más de 100 lesionados y 19 detenidos en la capital.