Detienen a empresario mexicano en Madrid por fraude a inversionistas de Nuevo León

En una operación internacional coordinada entre autoridades mexicanas e Interpol, fue detenido en Madrid, España, Víctor Hugo “N”, empresario mexicano acusado de encabezar un presunto fraude financiero vinculado con la empresa PEAK Growth Capital, que afectó a múltiples inversionistas en Nuevo León.

Según se informó, el arresto se realizó de manera preventiva, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) la emisión de una ficha roja de localización internacional, la cual permitió ubicar y capturar al sospechoso fuera del territorio mexicano.

“El día de ayer (30 de septiembre) se detuvo a un directivo de la empresa PEAK que tiene unos fraudes aquí en la ciudad, alrededor de 145 a 150 millones. Como tiene una alerta roja que se había enviado a Interpol, nos avisaron las autoridades españolas que fue detenido”, explicó el fiscal general del estado, Javier Flores Saldivar a medios de comunicación.

Según mencionó el funcionario, Víctor Hugo “N” ofrecía a los inversionistas altos rendimientos —hasta del 24 por ciento— bajo la promesa de que los recursos serían utilizados para fortalecer a distintas empresas. Sin embargo, el esquema resultó ser fraudulento, pues los beneficios nunca fueron entregados y las víctimas no pudieron recuperar su capital.

“Queremos que este caso sirva como una alerta a la ciudadanía: ese tipo de intereses no son viables, son probablemente preludios de un fraude”, advirtió Flores Saldivar.

Las autoridades estatales documentaron múltiples denuncias en contra del empresario, quien presuntamente convencía a las víctimas de reinvertir sus ganancias en la misma compañía, generando un círculo de engaños que derivó en pérdidas millonarias.

Además, el titular de la Fiscalía informó que ya se inició el proceso legal de extradición para que Víctor Hugo “N” sea trasladado desde España y enfrente la justicia en Nuevo León.

“Estamos en el trámite, por los medios de Interpol, de trasladarlo a esta ciudad, respetando los derechos que tenga en España”, señaló el titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

También, Javier Flores Salvidar hizo un llamado a posibles víctimas para que presenten su denuncia formal ante las autoridades correspondientes.