Detienen a “El Chacal”, presunto líder de “Los Tanzanios” en oriente de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de Juan Manuel "N", alias “El Chacal” o “El Chuki”, presunto líder del grupo delictivo “Los Tanzanios”, dedicado al narcomenudeo, extorsión y cobro de piso en la zona oriente de la capital.

El operativo ocurrió en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, cuando policías realizaban labores de vigilancia en las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade.

Los agentes observaron a un hombre y una mujer dentro de un vehículo gris, con placas de Morelos, manipulando una bolsa con hierba seca.

Tras marcarles el alto y realizarles una revisión preventiva, se encontraron 100 dosis de aparente crystal, 196 de marihuana y 200 gramos de esta droga a granel.

Los detenidos, el hombre de 52 años y una mujer de 44, fueron informados de sus derechos y trasladados junto con la droga asegurada al Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Antecedentes y liderazgo delictivo

De acuerdo con las investigaciones, "El Chacal" sería el principal operador de “Los Tanzanios”, grupo generador de violencia que ha operado en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc.

La SSC confirmó que el detenido cuenta con tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la CDMX: en 1997 por robo, en 2005 por robo agravado y en 2024 por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.