Despedidas y aplausos cierran Primera Sala

La última sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue de despedidas y aplausos.

Los cinco ministros que la integran hicieron uso de la voz.

“La desaparición de las Salas plantea retos institucionales, pero confío en que la nueva Corte sabrá afrontarlos inaugurando una época de justicia abierta, más abierta, incluyente y transformadora. Así cerramos un capítulo trascendente para dar paso a otro igualmente relevante, el de la legítima expectativa social de un Poder Judicial más democrático, accesible y comprometido con la justicia social”, afirmó Loretta Ortiz Ahlf, su presidenta, la única de los cinco que continuará en el cargo de ministra.

Repleta la sala con personal del máximo tribunal constitucional del país, pocos aplaudieron su mensaje, el último.

Qué diferencia con los aplausos que recibió Jorge Pardo, primero en hablar.

“Me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y la vocación intactas”, expresó y la sala explotó en aplausos durante 30 segundos.

Segundo en hablar, Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que durante “muchos años, la maquinaria funcionó. Funcionó con el trabajo invisible y visible de cada una de las personas que colaboró en esta institución y que laboraron en este recinto”.

Margarita Ríos Farjat afirmó: “nadie en esta Sala ha sido menos en la construcción de una mejor justicia para México (...) Gracias a los equipos de trabajo de nuestras ponencias, la de mis colegas, la mía”.

Dijo lamentar “profundamente la desaparición de la Primera Sala, que lleva décadas siendo histórica, pero confío en que su legado perdurará por siempre y siempre a la más alta protección de los derechos humanos’’.

Lacónico, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expresó: me uno a los agradecimientos y sólo me resta decir que verdaderamente para mí ha sido un privilegio. Muchas gracias’’.