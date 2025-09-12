Depresión tropical Mario ocasiona lluvias intensas en Jalisco y muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la depresión tropical Maria ocasionará esta noche lluvias intensas en Jalisco y muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero.

Explicó que a las 21:00 horas, el meteoro atmosférico se localizó aproximadamente a 105 kilómetros (km) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 280 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. No obstante, sus condiciones generarán vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 km/h.

Sin embargo, el SMN (dependiente de la Comisión Nacional del Agua) previó que durante la madrugada de este sábado 13 de septiembre, Mario comience alejarse paulatinamente de México.

Afectaciones de la depresión tropical Mario

Advirtió que las lluvias provocadas por la depresión tropical Mario podrían propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados y los vientos, derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante estos escenarios, el SMN exhortó a la población a atender los avisos de las autoridades estatales y federales, así como seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.