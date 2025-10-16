Delfina Gómez envía víveres, apoyo médico y equipo de rescate a Hidalgo por lluvias

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, envía más de 15 toneladas de víveres, insumos médicos, medicamentos y equipo de rescate al estado de Hidalgo para apoyar a las familias afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones de los últimos días.

El cargamento, coordinado por Protección Civil del Edoméx, transporta insumos como agua embotellada, alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad, recolectados en los centros de acopio instalados en Toluca, Valle de Chalco y Naucalpan. La ayuda llegará al Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, donde la Guardia Nacional y la Sedena coordinan el acopio y la distribución de estos.

Además de los víveres, la Secretaría de Salud del Estado de México envió personal médico, medicamentos e insumos sanitarios para atender a la población damnificada.

Durante el banderazo de salida, Gómez Álvarez subrayó la importancia de la solidaridad entre entidades frente a emergencias climáticas.

El envío permitirá entregar ayuda inmediata a las familias afectadas y apoyar en la recuperación de las zonas inundadas, mientras autoridades estatales y federales coordinan la distribución para que los víveres y recursos lleguen a quienes más los necesitan.