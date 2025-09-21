Definirán presidencias y consejerías en 17 Oples entre 341 candidatos

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio al Proceso de Selección y Designación de presidencias y consejerías de 17 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) en diversos estados del país desde el pasado 27 de marzo del presente año.

Este proceso, que busca renovar las estructuras de dichos organismos, registró un total de 1,916 solicitudes de personas interesadas en participar, de las cuales 1,015 fueron de hombres, 881 de mujeres y 20 de género no binario, destacando que en Chiapas solo se recibieron postulaciones femeninas, por ser una convocatoria exclusiva para ese género.

De las 1,703 solicitudes que cumplían con los requisitos, 1,563 personas se presentaron al examen de selección, realizado el 17 de mayo por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

Proceso de selección

Tras la aplicación, el 26 de mayo se dieron a conocer los resultados, donde 521 personas, entre ellas 250 mujeres y 264 hombres, lograron avanzar a la siguiente fase, el cotejo documental y la redacción de un ensayo.

El 31 de julio, El Colegio de México entregó los dictámenes de evaluación de los ensayos, resultando que 342 aspirantes, entre los que se incluyen 158 mujeres, 180 hombres y 4 personas de género no binario, obtuvieron una calificación idónea para continuar en el proceso.

Después de que una aspirante declinó su participación en el proceso de selecci´pn para el Ople de Aguascalientes, 341 personas pasaron a la etapa de valoración curricular y entrevista.

Entre el 22 y el 26 de septiembre y del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2025, se realizarán las entrevistas a los aspirantes, bajo la supervisión de tres grupos de trabajo, conformados por consejeros del INE, con el objetivo de completar la integración de los nuevos Consejos Electorales.

El INE detalló que el grupo 1 se integra por Carla Astrid Humphrey Jordan y Dania Paola Ravel Cuevas, así como por Jorge Montaño Ventura. El grupo 2 lo conforman la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, Norma Irene De La Cruz Magaña y Arturo Castillo Loza y Jaime Rivera Velázquez.

Finalmente, en el grupo 3 se encuentran Rita Bell López Vences y Claudia Zavala Pérez, así como Uuc-kib Espadas Ancona y José Martín Faz Mora. (Con información de Maritza Pérez)