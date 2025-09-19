“No tengo que dar explicaciones”, dice Adán de Requena

El senador Adán Augusto López Hernández aclaró que cuando Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco, designado por él en su calidad de gobernador de aquel estado, y hoy detenido acusado de liderar el grupo criminal La Barredora, fue destituido del cargo a petición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, él ya no era secretario de Gobernación.

“Bueno, yo ya no era secretario de Gobernación. Cuando se dio la destitución, el presidente era el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero yo ya no estaba en la Secretaría de Gobernación”, afirmó el coordinador del grupo senatorial morenista.

“¿Ya estaba la campaña?”, le preguntaron en entrevista colectiva, en referencia a la campaña presidencial del 2024.

“Sí, sí, sí, creo que sí, porque fue en el 2024, ¿no?, y yo ya en 2024 pues ya hasta había terminado, creo que ya era senador electo”.

“¿Sobre el asunto de La Barredora y Hernán Bermúdez?”, surgió otra pregunta.

“No, yo no tengo porqué dar explicaciones de algo que no me compete”.

Reporte

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que cuando hubo indicios sobre los presuntos vínculos delictivos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, el entonces presidente López Obrador pidió su destitución e investigación.

Anticipó que el gobierno federal informará de cómo se fue “descomponiendo este personaje” a su paso por la función pública.

Cuestionada sobre si Adán Augusto López Hernández, hoy coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y en su momento quien designó, en calidad de gobernador de Tabasco, a Bermúdez Requena como secretario de Seguridad, debe separarse del cargo de senador mientras duran las investigaciones del caso, eludió la respuesta.

“Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación”, afirmó.