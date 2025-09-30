Dan golpe a CJNG; arrestan a 670 e incautan droga

La Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) anunció los resultados de una operación de alto impacto dirigida contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que culminó con la incautación de más de un millón de pastillas falsificadas y 77,000 kilogramos de diversas drogas, así como 670 arrestos realizados entre el 22 y el 26 de septiembre.

El operativo, desplegado en 23 divisiones de campo en Estados Unidos y siete regiones extranjeras, forma parte de una ofensiva coordinada para desmantelar una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor presencia global. Según la DEA, el CJNG cuenta con “decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores” activos en al menos 40 países.

Según las autoridades de EU, durante el tiempo que duraron las operaciones, los agentes confiscaron: 92.4 kg de fentanilo en polvo, 1 millón 157,672 pastillas falsificadas, 6,062 kg de metanfetamina, 22,842 kg de cocaína, 33 kg de heroína, 18.6 millones de dólares en efectivo, 29.6 millones de dólares en activos y 244 armas de fuego.

“La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos”, declaró el administrador de la agencia, Terrance Cole.

Además, la agencia reafirmó su compromiso de desmantelar las estructuras de mando y distribución del CJNG y continuar la búsqueda de su líder y cofundador, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos. El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Por otro lado, se especificó que los resultados anunciados por las autoridades estadounidenses forman parte de la estrategia interinstitucional del gobierno de aquel país que involucra al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y a diversas agencias federales, locales y tribales, con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades frente a los efectos del narcotráfico.