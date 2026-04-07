Cuestionan baja en homicidios

Un reciente estudio del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana plantea diversas hipótesis sobre la reducción atípica de los homicidios en México, ello al cuestionar si se trata de un éxito real o de un fenómeno que exige mayor explicación.

A través del informe “Menos homicidios, más preguntas”, Carolina Jasso, experta en seguridad y consultora de la Universidad Iberoamericana, destaca que entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, el gobierno federal reportó una reducción del 44% en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 86.9 a 48.8 víctimas.

Dado que México ha sostenido durante casi dos décadas tasas que cuadruplican el promedio global, el estudio advierte que “esta caída constituye, por sí misma, un resultado positivo. No obstante, la magnitud y la velocidad del descenso plantean interrogantes relevantes, en particular sobre los factores que lo explican, ya que no existe un antecedente reciente de una disminución de esta escala en un periodo tan corto en el contexto nacional”.

En este contexto, el estudio destaca que el debate público sobre el tema se ha polarizado con rapidez.