Ni corridos, ni violencia: reforzarán seguridad en Feria de Texcoco tras incidente en palenque

El Gobierno del Estado de México informó que reforzará la seguridad en la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, tras los hechos violentos ocurridos durante el concierto del cantante Luis R. Conriquez.

El espectáculo, realizado la madrugada del 12 de abril, terminó en violencia y destrozos cuando el público reaccionó con violencia a la decisión del artista de no interpretar “corridos bélicos”, en cumplimiento a las disposiciones del gobierno estatal.

De acuerdo con su equipo, la negativa se dio por respeto al reglamento vigente que prohíbe contenidos que hagan apología de la violencia.

"Esto derivó en una violenta agresión a nuestro artista, banda y equipo de trabajo”, señaló su equipo en redes sociales.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo los asistentes al evento arrojaron diversos objetos y dañaron instrumentos y equipo de audio. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Más vigilancia y cero tolerancia a la apología de la violencia

Tras el incidente, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), el municipio de Texcoco y el Patronato Ciudadano de la Feria Internacional del Caballo 2025 informaron que la seguridad será reforzada en el recinto ferial y en próximos eventos masivos. Además, se exhortó a todas las autoridades municipales a vigilar la contratación de artistas y el contenido de sus presentaciones.

En un comunicado conjunto, las autoridades estatales y municipales reiteraron su postura de no permitir referencias a actos delictivos ni exaltación de personajes relacionados con el crimen organizado, ya sea mediante letras, imágenes, audios o videos. Esta medida busca prevenir actos de violencia y fortalecer el tejido social en espacios públicos.

El Código Penal del Estado de México contempla sanciones para artistas, promotores, organizadores o cualquier persona que incurra en la apología del delito durante espectáculos públicos, por lo que se advirtió que se iniciarán carpetas de investigación en caso de que se detecten infracciones.

Se mantiene la agenda de ferias y eventos

El gobierno mexiquense confirmó que se tienen programadas varias ferias en municipios como Texcoco, Metepec y Tejupilco, y que se trabaja para garantizar la seguridad y la sana convivencia en todos estos espacios.

También hizo un llamado a la ciudadanía y al sector artístico a respetar la normativa vigente y colaborar en la construcción de entornos más seguros.

Por su parte, Luis R. Conriquez expresó en sus redes sociales que cumplirá con la disposición de no interpretar corridos bélicos en sus próximos conciertos y agradeció el apoyo del público que respeta las decisiones legales.

“La verdad es esa: no va a haber corridos en los eventos de aquí pa’ delante en cualquier artista”, publicó el cantante en Instagram.

Caso reciente de apología a la violencia en Jalisco

En un caso reciente, la imagen de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se proyectó durante un concierto el pasado 31 de marzo en Jalisco.

La imagen apareció cuando el grupo interpretaba "El dueño del palenque", un corrido escrito presuntamente en honor al "Mencho".

La proyección generó críticas de autoridades locales y federales, pues Jalisco, sede del CJNG, es uno de los estados más golpeados por la violencia criminal en México y la región con mayor número de desaparecidos en el país.

"No debería ocurrir esto, no está bien, que se haga una investigación, no es correcto", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante una de sus conferencias mañaneras.

"Hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos", añadió la mandataria.

El CJNG es de las mafias más poderosas de México y junto con el Cártel de Sinaloa es responsable de gran parte de la violencia que golpea al país en los últimos años, según expertos. Autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de Oseguera.

Presentan iniciativa contra apología del delito

Esta semana, el diputado federal Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de ley para adicionar el artículo 208 del Código Penal Federal, a fin de sancionar aquellas expresiones que hacen apología del delito.

La adición plantea, que, en expresiones como películas, series de televisión, música, obras de teatro, videojuegos o cualquier otra expresión mediática que realice apología de delito, es decir, promueva, glorifique o justifique la comisión de conductas ilícitas de manera que favorezca su imitación para llevar a cabo tales actos, será sancionado sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por la difusión de estos contenidos.

Explicó que esta iniciativa busca proteger el derecho a la libertad de expresión y los límites que tiene la libertad de expresión, pero también la necesidad de proteger a los sectores vulnerables.

El lunes pasado, Sheinbaum lanzó un concurso binacional de música "por la paz y contra las adicciones", en busca de contrarrestar el auge de los "narcocorridos" entre jóvenes de México y Estados Unidos.

En febrero, el gobierno estatal de Nayarit prohibió la difusión de corridos tumbados en actos públicos, en línea con otros estados como Baja California, Chihuahua y Quintana Roo.

