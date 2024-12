Rechazan apología al crimen de la alcaldesa de Coalcomán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó la apología de grupos delictivos y reiteró el compromiso de su gobierno con el combate a la violencia y la atención a las causas sociales que generan el crimen organizado.

Esto en relación con la declaración pública que hizo Anavel Ávila, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, para agradecer a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por la donación de juguetes.

“Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona”, comentó durante la última conferencia de prensa matutina del 2024.

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, afirmó, en una entrevista radiofónica, que se deben investigar los antecedentes de la presidenta del municipio mencionado.

Mientras que, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, a través de redes sociales, indicó que desde el partido se pronuncian para que las autoridades actúen conforme a derecho.

Niega revelaciones

Después de que el diario The New York Times revelara que cárteles contratan a personas para probar la intensidad del fentanilo que producen y mostraran imágenes de un laboratorio, Sheinbaum afirmó que el reportaje no era “muy creíble”.

En respuesta al diario respaldó el trabajo de reportería de Natalie Kitroeff y Paulina Villegas.