Clima en México para este sábado 13 de septiembre: lluvias intensas en el sur y calor en el norte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado lluvias de fuerte a intensa en varias regiones del país, con especial atención al occidente y sur de México por la presencia de la baja presión remanente de Mario, que se ubica frente a las costas de Colima y Jalisco.

Mario mantiene lluvias intensas en el occidente

De acuerdo con el reporte, Mario se localiza a 130 km al suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y muy fuertes en Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, deslaves, incremento en los niveles de ríos y visibilidad reducida en tramos carreteros.

Además, se prevén vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, con posibilidad de trombas marinas en zonas costeras. Las autoridades llaman a extremar precauciones y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil

Lluvias en el sur y sureste del país

El monzón mexicano y la onda tropical número 32 mantendrán condiciones de cielo nublado en gran parte del país, con lluvias intensas en el sur de Veracruz, norte, este y sur de Oaxaca, así como en Chiapas. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo

También se esperan lluvias muy fuertes en Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; mientras que para Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Yucatán se pronostican chubascos con lluvias fuertes.

En la Ciudad de México y el Estado de México, la jornada iniciará con cielo nublado y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde se prevén lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. La temperatura mínima en la capital será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C, mientras que en Toluca se esperan mínimas de 8 a 10 °C y máximas de 18 a 20 °C

Altas temperaturas en el norte

En contraste, en estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit se esperan temperaturas de hasta 40 °C, mientras que en Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas las máximas serán de 30 a 35 °C

El SMN advierte sobre rachas de viento de 50 a 70 km/h en Coahuila, y de hasta 50 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y otras entidades del norte y occidente del país. Además, se espera oleaje de hasta dos metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la costa occidental de la península de Baja California