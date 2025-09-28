​Clara Brugada recorre zonas afectadas por las lluvias del sábado ​y garantiza apoyo integral para las familias y sus viviendas

Anuncia proyecto de vaso regulador en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa, para canalizar el agua pluvial proveniente de la zona alta.

Este mismo día se realizará un censo de familias y casas afectadas, y durante la semana personal del seguro acudirá a evaluar los daños; antes, se dará un apoyo emergente, dijo.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acudió este domingo, acompañada de titulares de diferentes dependencias capitalinas, a zonas anegadas por las intensas lluvias del sábado 27 de septiembre, donde garantizó a las familias afectadas apoyos integrales inmediatos ante la emergencia, así como los trabajos urbanos que sean necesarios.

La jefa del Ejecutivo aseguró, ante las y los residentes de las zonas afectadas en el pueblo de Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana acudirá, sin excepción, a todos los domicilios de las zonas afectadas para realizar un censo de los daños y pérdidas que sufrieron y puedan restituírseles sus bienes.

Aunado a ello, el Gobierno de la Ciudad de México activó el seguro con el que cuenta, por lo que mañana acudirán a las viviendas los ajustadores a fin de recabar información sobre las pérdidas.

“Van a tener dos apoyos: el apoyo provisional, digámoslo así, que podamos dar nosotros como Gobierno de la Ciudad, y el del seguro (contratado), que también se tiene que hacer”, explicó Brugada Molina como respuesta a los daños y pérdidas, a lo que se sumarán obras de reparación por parte de la Secretaría de Vivienda en casos de daños en los hogares.

Entre las acciones emergentes, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó un comedor para que las personas afectadas puedan contar con alimentos desde desayuno hasta comida y cena.

“Estamos instalando un comedor para que se lleven comida a casa; desayuno, comida y cena para ustedes, caliente, sabrosa y nutritiva; no se preocupen todos los afectados, ahorita ni gasten de más por hacer de comer, que va a haber comida buena para quienes salieron afectados”, garantizó Brugada Molina durante un recorrido por calles del pueblo de Santa María Aztahuacán.

En las zonas afectadas por las inundaciones, el agua ingresó a las viviendas y dañó diferentes enseres, incluidas camas, por lo que también la administración capitalina instruyó dotar de colchones nuevos a todas las personas afectadas, además de garantizar apoyos de limpieza al interior de los domicilios.

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, informó que los censos en las zonas anegadas concluirán este mismo día, y los apoyos serán entregados durante la semana, a más tardar el viernes 3 de octubre.

Brugada Molina expuso que además de las acciones emergentes se realizarán intervenciones para evitar que situaciones similares se repitan, pues subrayó que las inundaciones se debieron a toda el agua que bajó del cerro, por lo que anunció como acción prioritaria la construcción de un vaso regulador en Ermita y Camino a San Miguel, y garantizó las gestiones necesarias para que se lleve a cabo el proyecto que canalice las aguas provenientes de la zona alta.

Asimismo, se iniciaron las tareas de limpieza para garantizar el desazolve en la zona, así como el retiro de lodo, piedras y todo lo generado tras las fuertes precipitaciones pluviales del sábado, para posteriormente proceder a la revisión de la infraestructura del drenaje.

Brugada Molina detalló, además, que se evaluará una obra que atraviese el lugar, para lo cual se llevarán a cabo los estudios necesarios; sin embargo, adelantó la posibilidad de que se realice el cambio de drenaje en algunos puntos, y posterior a esto realizar el reencarpetado y repavimentación en algunas vialidades.

Entre las zonas afectadas por las fuertes lluvias en la alcaldía Iztapalapa se encuentran las colonias Santa María Aztahuacán, Ejército de Oriente, Santa Cruz Meyehualco, Ermita Zaragoza, Juan Escutia, Solidaridad y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, así como la Unidad Habitacional La Colmena y las súper manzanas 4 y 5 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

En las labores de limpieza en viviendas, calles y avenidas se sumaron 100 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como 25 elementos operativos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC); mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México desplegó a 20 vulcanos, apoyados de siete unidades, en distintos puntos de la alcaldía Iztapalapa y Tláhuac para el desalojo de agua pluvial.

Personal de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Bienestar, Participación Ciudadana, Salud, Seguridad Ciudadana, Gobierno, Obras, entre otras, se sumaron a las acciones de atención y apoyo de las familias afectadas.