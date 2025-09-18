Cifras de pobreza dividen a diputados en glosa del informe

Con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política social, diputados del oficialismo y la oposición chocaron sobre las cifras de reducción de la pobreza.

Mientras que diputados de Morena, el PT y PVEM, resaltaron que los apoyos de programas sociales ayudaron a sacar a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza en los últimos años, aunado a que la desigualdad se redujo a niveles que hace décadas parecía “imposible”.

Legisladoras y legisladores de oposición acusaron que la población en pobreza sigue siendo “alarmante”, ya que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, del propio Inegi, hay 10 millones de hogares de bajos ingresos que no tiene un programa social.

“La realidad de esta Cuarta Transformación ha sido la promoción de una política social que en el camino ha contribuido si bien a familias que no tenían un ingreso suficiente, también es cierto que la forma y el trasfondo de esto no es más que un trasfondo electoral y perverso, convirtiendo algo que debería de ser sinónimo de humanidad como la ayuda social en una herramienta de populismo y amenaza política”, expresó la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez de MC.

En tanto que el diputado Christian Mishel Castro Bello (PRI), coincidió en que “la medición de la pobreza actualmente se usa más para presumir logros políticos, que para reflejar la realidad. Ajusta criterios y maquilla cifras, ignorando carencias estructurales de la gente”.

En tanto que la diputada Julieta Licet Jiménez Angulo, del PAN, aseguró que los más de 13 millones de mexicanos que han salido de la pobreza es porque su ingreso aumentó a través del incremento de los salarios que pagan los empleadores, la iniciativa privada y las transferencias directas de los programas sociales que otorga el gobierno con los impuestos que pagamos todas y todos los mexicanos.

Finalmente, la diputada Karina Margarita del Río Zenteno (Morena), defendió que la política social de la presidenta Sheinbaum no se limita a la entrega de apoyos.