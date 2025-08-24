Chávez Jr. saldría de prisión a la espera de juicio por presuntos vínculos con criminales

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. sería liberado de una cárcel en el norte de México mientras espera su juicio por supuestos vínculos con el crimen organizado, según declaró su abogado a medios locales.

El abogado Rubén Fernando Benítez dijo que un juez de Hermosillo, en el estado de Sonora, dictaminó la noche del sábado que el pugilista podría ser procesado para su liberación, a unos días de haber sido deportado de Estados Unidos y recluido en un centro de detención.

Benítez también afirmó que la fiscalía carecía de evidencias que respaldaran los cargos. "No hay pruebas", declaró a periodistas a su salida de los tribunales.

Chávez Jr., hijo del legendario excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en julio, poco después de perder en un combate con entradas agotadas contra el influencer estadounidense devenido en boxeador Jake Paul.

La fiscalía mexicana alega que está ligado al poderoso Cártel de Sinaloa, al que Washington designó como organización terrorista extranjera a principios de este año.

El abogado y la familia de Chávez Jr. han rechazado las acusaciones.