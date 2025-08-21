Dan prisión preventiva a Chávez Jr., por delincuencia organizada

Un juez de control dictó prisión preventiva en contra del boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Tras ser deportado de Estados Unidos, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, Enrique Hernández Miranda, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a Julio César Chávez Jr., en lo que se determina si es o no vinculado a proceso.

Se dio a conocer que Chávez Jr., permanecerá recluido luego de que sus abogados solicitaron una ampliación del plazo para presentar pruebas y alegatos. De igual forma, el juez estableció una próxima audiencia de vinculación a proceso para el próximo sábado.

Deportación

Julio César Chávez Jr., fue detenido el pasado 3 de julio en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, por lo que fue deportado a México el pasado 18 de agosto.

Lo anterior, como parte de un proceso de colaboración entre autoridades estadounidenses y mexicanas, así lo dio a conocer el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien un día después de la deportación publicó en redes sociales el momento en que el boxeador fue entregado a las autoridades mexicanas.

“Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, escribió en ese entonces el diplomático.

Los señalamientos contra el también hijo del boxeador Julio César Chávez abarcan el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, y fabrique armas, municiones, cartuchos y explosivos.

Estas acusaciones fueron confirmadas por la Fiscalía General de la República (FGR), quien anunció que desde 2023 el boxeador contaba con una orden de aprehensión en nuestro país por delincuencia organizada y tráfico de armas.