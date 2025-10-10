La CFE concluye proceso de contratación de carbón mineral para centrales termoeléctricas de Coahuila

Con este proceso inédito, la CFE reafirma el compromiso con la competencia en los procesos de contratación.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que el pasado 8 de octubre de 2025 se emitió el fallo del concurso CFE-0001-CAAAT-0068-2025, correspondiente a la adquisición de carbón mineral térmico destinado a las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II.

La CFE reafirma el compromiso con la transparencia, legalidad y competencia en los procesos de contratación. Este concurso se realizó mediante convocatoria pública, con participación abierta y evaluación electrónica, conforme a la normatividad vigente y bajo principios de transparencia e igualdad entre proveedores.

Este proceso inédito, con la participación de productores locales, impulsará una importante derrama económica, fomentará la reactivación productiva y creará nuevos empleos, contribuyendo directamente al bienestar social, fortaleciendo la economía regional.

El procedimiento fue solicitado por la Coordinación Regional de Producción Norte, con dos números de contratación:

500659278, por un monto de $7,065,284,440.00 M.N.

500659243, por un monto de $8,818,067,238.58 M.N.

El criterio de evaluación aplicado fue por precio, bajo el mecanismo de Porcentaje Base de Descuento.

Resultados de la Adjudicación:

Se adjudicaron 27 partidas a diversos proveedores.

El volumen total adjudicado fue de 7,988,087 toneladas.

El importe total adjudicado asciende a $12,239,284,598.23 M.N.

La licitación de carbón mineral térmico, además de asegurar el suministro para las centrales termoeléctricas en Nava, generará un impacto significativo en la Región Carbonífera de Coahuila.