La CFE concluye proceso de contratación de carbón mineral para centrales termoeléctricas de Coahuila
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que el pasado 8 de octubre de 2025 se emitió el fallo del concurso CFE-0001-CAAAT-0068-2025, correspondiente a la adquisición de carbón mineral térmico destinado a las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II.
La CFE reafirma el compromiso con la transparencia, legalidad y competencia en los procesos de contratación. Este concurso se realizó mediante convocatoria pública, con participación abierta y evaluación electrónica, conforme a la normatividad vigente y bajo principios de transparencia e igualdad entre proveedores.
Este proceso inédito, con la participación de productores locales, impulsará una importante derrama económica, fomentará la reactivación productiva y creará nuevos empleos, contribuyendo directamente al bienestar social, fortaleciendo la economía regional.
El procedimiento fue solicitado por la Coordinación Regional de Producción Norte, con dos números de contratación:
- 500659278, por un monto de $7,065,284,440.00 M.N.
- 500659243, por un monto de $8,818,067,238.58 M.N.
El criterio de evaluación aplicado fue por precio, bajo el mecanismo de Porcentaje Base de Descuento.
Resultados de la Adjudicación:
- Se adjudicaron 27 partidas a diversos proveedores.
- El volumen total adjudicado fue de 7,988,087 toneladas.
- El importe total adjudicado asciende a $12,239,284,598.23 M.N.
La licitación de carbón mineral térmico, además de asegurar el suministro para las centrales termoeléctricas en Nava, generará un impacto significativo en la Región Carbonífera de Coahuila.