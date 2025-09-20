Con cercanía y ejemplo, gobierno de Puebla promueve unidad familiar y reconstruye tejido social

En la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, el gobernador Alejandro Armenta, encabezó la Jornada Tejiendo Paz para fortalecer la comunidad.

La mejor forma de educar es con el ejemplo, por ello es importante promover procesos asociativos que unan familias, afirmó el mandatario.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. - Alineados a la estrategia de atención a las causas y reconstrucción del tejido social que impulsa el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el Parque "El Triángulo" en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza de la Ciudad de Puebla, fue sede de una jornada del programa "Tejiendo Paz", con el objetivo de impulsar espacios seguros donde las juventudes crezcan alejadas de entornos de violencia y adicciones.

A través del deporte, actividades recreativas y comunitarias, se fomenta la sana convivencia y se aleja a la niñez de entornos de riesgo, así lo expresó la vecina Rita Coyotzin Madrid, quien destacó que este tipo de acciones ayudan a mantener a las niñas y niños activos y fuera de los vicios. “Salir a caminar, jugar fútbol, saber convivir con los compañeros, es importante, porque los niños no dejan el celular”, comentó. Además, reconoció que acercar los servicios de las dependencias de gobierno facilita a las familias la realización de trámites y resuelve necesidades de manera más rápida y eficiente.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta, subrayó que la mejor forma de educar es con el ejemplo, por ello aseguró que tienen la obligación de promover procesos asociativos que unan familias; por ello, a través de las jornadas se reconstruye y sana a la sociedad. El mandatario recordó que con los módulos de las dependencias estatales buscan estar más cerca de la ciudadanía. "Menos escritorio y más territorio como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y cuando el gobierno está cerca, escucha", afirmó.

Subrayó que promueven el orden, respeto y aplicación de la ley desde actividades básicas como es el deporte, la cultura y el arte. "Un chico que práctica deporte se vuelve un agente de paz", afirmó el gobernador.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, indicó que la jornada “Tejiendo Paz” tiene la finalidad de promover la activación física, la cultura y el arte, ya que dijo que la práctica de box le aportó seguridad, salud y confianza. Por eso, exhortó a las niñas y niños asistentes a luchar siempre por sus metas. "Que nadie les apague sus sueños, cuando uno tiene las ganas y el hambre de triunfo todo se puede", afirmó la también campeona mundial de boxeo.

Durante la jornada también participaron con diferentes servicios, dependencias como la Secretaría de Gobernación, de las Mujeres, Salud, Desarrollo Turístico, Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Educación Pública; así como el Sistema Estatal DIF, el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, el Instituto de Bienestar Animal y la Banca de la Mujer.