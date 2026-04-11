CDMX en Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y granizo para la tarde este sábado

El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de tiempo severo en la mayor parte de la capital para la tarde y noche de este sábado 11 de abril.

A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que en las próximas horas podrían acontecer lluvias fuertes y posible caída de granizo.

La dependencia detalló que 11 de las 16 alcaldías podrían resultar más afectadas:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Precisó que se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm, caída de granizo y viento mayor a 50 km/h, entre las 13:00 y las 21:00 horas de este sábado.

Pronóstico de lluvias para este sábado 11 de abril de 2026.Foto EE: Especial

Exhortó a la población a barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan. Asimismo, no verter grasas en el drenaje.

De igual manera recomendó evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundaciones; conducir con precaución, porque se pueden encontrar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, aparte de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.