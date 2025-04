CAMe mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo para la tarde de este jueves la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, sin embargo, no ha confirmado si mañana viernes se continuará con el Doble Hoy No Circula.

El organismo detalló en su comunicado de las 15:00 horas que persiste la calidad del aire en el rango de "Mala a Muy Mala" debido a la influencia del sistema de alta presión que ha afectado al centro del territorio nacional desde hace cuatro días.

La formación de ozono sobre el Valle de México se ha visto favorecida por la estabilidad atmosférica de moderada fuerte, viento débil y la intensa radiación solar, detalló la CAMe.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis detalló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y alrededor de las 20:00 horas (tiempo local) informará sobre la calidad del aire y si se mantendrán o no las medidas preventivas como el Doble Hoy No Circula.

Doble Hoy No Circula: Los vehículos que no pueden transitar este jueves 24 de abril

Los vehículos que deben mantener suspendida su circulación este jueves hasta las 22:00 horas son: