Cámara de Diputados pide más de 9,602 millones de pesos para su gasto de 2026

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 plantea una bolsa de 9,602 millones 671,330 pesos para la Cámara de Diputados -cifra similar a la autorizada el año pasado-; no obstante, ante los efectos de la inflación, dicho presupuesto sufrirá una reducción de 4.6%, en términos reales.

De acuerdo con la Cámara Baja, las proyecciones de su gasto para el próximo año fueron formuladas atendiendo primordialmente el quehacer legislativo que realizan los Órganos de Gobierno, Diputadas, Diputados y los Grupos Parlamentarios que integran esta Cámara, lo anterior, bajo los principios de racionalidad, austeridad, equidad, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad , transparencia, disciplina presupuestaria y honradez.

“Con todo lo anterior, esta Cámara de Diputados busca promover el uso óptimo de los recursos asignados, cuidando garantizar su actividad legislativa, parlamentaria y administrativa, impulsando el bienestar del país mediante la creación de leyes que satisfagan las necesidades de la sociedad en esta materia”, señala su estrategia programática.

Por rubros, San Lázaro estima un gasto de más de 5,998 millones de pesos para servicios personales; 1,605 millones de pesos para gastos de operación; 1,553 millones de pesos para subsidios y 29.4 millones de pesos para otros gastos corrientes.

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un ente dependiente de la Cámara de Diputados, solicitó un presupuesto de 2,822 millones 588,131 pesos para 2026; de aprobarse, dicha cifra también representará una reducción de 4.6% en términos reales, ya que esta bolsa es casi idéntica a la que se le otorgó para su ejercicio fiscal de 2025.