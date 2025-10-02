Calles secas en Neza; el Gobierno del Estado de México avanza en limpieza y desinfección

Mil 534 brigadistas y 58 equipos especializados concluyeron labores de desalojo de agua en 18 colonias.

Inicia la fase de limpieza y desinfección en 112 calles, viviendas y escuelas, en beneficio de 21 mil familias.

Se mantienen apoyos integrales en salud, educación, bienestar y protección a seres sintientes.

TOLUCA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, informó que se logró abatir los niveles de agua en Nezahualcóyotl tras las lluvias atípicas del fin de semana, gracias al trabajo de mil 534 brigadistas y el uso de 58 equipos como vactors, bombas y retroexcavadoras.

Este avance fue posible mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno y el apoyo inmediato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la participación de Conagua, la CAEM, el Grupo Tláloc y el ODAPAS.

Foto: Cortesía Gobierno Estado de México

Con el desalojo de agua culminado, comenzó la etapa de limpieza y desinfección en 112 calles, casas y escuelas. De forma paralela se lleva a cabo el Censo Casa por Casa para registrar daños en las viviendas.

Asimismo, brigadas médicas brindan atención a la población, se han instalado albergues y se contempla la entrega de kits escolares, así como adecuaciones a la infraestructura educativa. También se ofrece atención a animales de compañía y de granja.

Foto: Cortesía Gobierno Estado de México

El Gobierno del Estado de México trabaja en un proyecto integral de obras para dar una solución definitiva a las inundaciones en la zona del Puente de la Concordia y los límites de Nezahualcóyotl con Iztapalapa, reafirmando que la seguridad y bienestar de las familias mexiquenses son prioridad.