Buscan exhibir a las gasolineras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que en los próximos días se reunirá con gasolineros y productores para analizar el aumento del precio de los combustibles y la canasta básica.

Desde Palacio Nacional, la mandataria advirtió a los empresarios y productores que “nadie se debe aprovechar” de la actual situación internacional que ha generado el incremento en el precio de los combustibles, ya que argumentó que su administración sigue otorgando subsidios para mantener la gasolina magna por debajo de los 24 pesos el litro, y el diésel en los 28 pesos con 28 centavos.

“Les comento, si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diésel, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro, el diésel estaría sobre 32, 33 pesos el litro, el día de ayer lo volvió a subir el barril de petróleo por la situación en Irán está sobre 102, 103 dólares el barril”, explicó durante su conferencia matutina.

En así que informó que se reunirá con gasolineros, y productores para analizar los posibles excesos en los precios de los combustibles y de la canasta básica, que reconoció, han incrementado sus precios derivado de los conflictos armados internacionales.

Aunado a que criticó a las gasolineras que, a pesar de que reciben subsidios para mantener bajo el precio del diésel, cobran este combustibles por arriba de lo acordado.

En este contexto, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, también anunció que esta semana se dará inicio con los recorridos y la colocación de mantas en las gasolineras que presenten altos precios en los combustibles.

“Vamos a iniciar estos recorridos en la mayoría de los estados del país, salvo Baja California Sur y Quintana Roo, que tienen otros precios por un tema de logística, pero la idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde está volándose la barda con los precios, tanto en gasolina regular como en diésel”, explicó.

Finalmente, la mandataria mexicana adelantó que "está a punto de llegar al acuerdo de que bancos no cobren comisión por pagar con tarjeta en gasolineras. Se está llegando a un acuerdo para que no se cobre la comisión por uso de la maquinita".