Brugada visita obras de Utopía en la Magdalena Contreras; celebra llegada del futuro Avión Biblioteca

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, celebró los avances de la nueva Utopía que se construye en la alcaldía La Magdalena Contreras, espacio ubicado en el pueblo de San Bernabé Ocotepec, que contará con instalaciones deportivas, recreativas, culturales y de cuidados gratuitos, destinados a las y los habitantes que más lo necesitan. Subrayó que el complejo tendrá capacidad para recibir a 3 mil personas en la alberca semiolímpica, además de ofrecer todos los servicios públicos sin costo.

Brugada Molina, quien estuvo acompañada por el alcalde de esta demarcación, Fernando Mercado Guaida, explicó que este proyecto estará acompañado de acciones integrales en la comunidad, principalmente en materia de abasto de agua, lo que permitirá que las colonias más altas y marginadas de la demarcación cuenten con acceso suficiente a este recurso.

Asimismo, enfatizó que la movilidad será otro de los ejes centrales, ya que con la nueva línea del Cablebús, se brindará un transporte digno en la zona.

“Las Utopías son proyectos de alto impacto que combaten las desigualdades y las diferencias sociales; son espacios que igualan a la sociedad”, afirmó.

Añadió que estas obras se traducen en oportunidades para los vecinos de Contreras, al igual que para cualquier otra alcaldía donde se construyan.

La mandataria capitalina también destacó la recuperación de un avión que será transformado en un aula y biblioteca digital. Este innovador espacio contará con computadoras, libros y un simulador de vuelo, con el objetivo de acercar la tecnología y el aprendizaje tanto a niñas y niños como a personas adultas.

Brugada Molina compartió la experiencia de la primera vez que instaló un avión-biblioteca en otra zona de la ciudad, donde una adulta mayor expresó su emoción al subir a un avión por primera vez en su vida. Con este recuerdo subrayó el valor simbólico y social de este tipo de proyectos, que generan oportunidades de aprendizaje y experiencias únicas para la comunidad.

Por su parte, Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios, informó que la construcción de la Utopía de La Magdalena Contreras tiene un avance de entre 33 y 35 por ciento, en un predio de 20 mil metros cuadrados y donde se contempla instalar una alberca semiolímpica, un auditorio para 400 personas, el Sistema Público de Cuidados, la casa de día para adultos mayores, un centro de rehabilitación que contará con una tina de tratamiento para personas con alguna discapacidad y un centro de desarrollo y cuidados infantiles.

El funcionario expuso que la obra ya cuenta con la cimentación y columnas de los edificios y se están colocando las trabes. En una plataforma, indicó, se instalará el Avión Biblioteca, donde la población podrá subir y conocer el programa de lectura, a través de libros físicos y digitales. Añadió que será un avión lúdico y educativo y que tendrá puertas laterales para que los niños salgan a través de una resbaladilla.

Basulto Luviano señaló que en la parte alta de la plataforma se levantarán unas torres y un mirador para que desde ese punto se observe parte de la ciudad. También habrá una pantalla para la proyección de películas y un telescopio.

Finalmente, dijo que están reforzando los muros de contención, para mayor seguridad de la obra, y aseguró que en los primeros meses del próximo año se hará la entrega formal de la Utopía, terreno que también albergará una estación del Cablebús. “Acá se va a poner la estación y de aquí va a arrancar este gran transporte que tiene la ciudad y que va a llevarnos hasta el Metro Mixcoac”, indicó.