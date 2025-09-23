Con Bedolla, 500 mil michoacanos salieron de la pobreza

Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2025.- En el marco de su cuarto informe de gobierno, el mandatario michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que hoy las familias de Michoacán tienen más ingresos y mejores condiciones de vida, al lograr reducir los índices de pobreza.

Señaló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), entre los años 2016 y 2024 los niveles de pobreza total en Michoacán se redujeron 19.9 por ciento, al pasar del 54.2 al 34.3 por ciento, una cifra mayor a la del 13.6 por ciento que registró el promedio nacional.

Esto se traduce en 500 mil personas que en Michoacán lograron salir de la pobreza y que hoy tienen más ingresos y mejores condiciones de vida. Atribuyó estos resultados a las políticas sociales y económicas implementadas desde el Gobierno federal, como el aumento al salario mínimo y los programas del Bienestar, entre ellos la beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica.

“Demostramos que la visión ‘Por el bien de todos, primero los pobres’, no es un eslogan vacío. Esta transformación es real y hoy las familias mejoraron sus ingresos. Todo ello sumado al esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha aumentado los programas del Bienestar”, manifestó Ramírez Bedolla.

Puntualizo que la política social del Gobierno de Michoacán, en sintonía con la federal, busca continuar con la reducción de las desigualdades para garantizar un desarrollo equitativo para todas las familias.

“Michoacán se consolida como un ejemplo de cómo la coordinación entre los niveles de gobierno puede generar resultados concretos y medibles en la lucha contra la pobreza”, manifestó.