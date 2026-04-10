Bajan spot de MC sobre recursos de Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al partido Movimiento Ciudadano quitar de sus redes sociales un promocional contra Morena por supuestamente contener hechos falsos.

El caso deriva de una queja presentada por Morena en contra de Movimiento Ciudadano, por la difusión de un promocional en las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube, pues a su consideración se le imputa un hecho falso al sostener que, desde enero de 2024 hasta junio de este año, ha recibido más de 8,000 millones de pesos y que “aunque prometieron devolver la mitad, no regresaron ni un solo peso”.

Luego de analizar el caso, la Comisión del INE determinó procedente ordenar el retiro del promocional, ello al defender que Morena renunció a parte de su financiamiento durante la contingencia por Covid-19, aspecto que, dijo, no fue verificado por MC a pesar de que se encontraba en posibilidad de conocer dicha información.

Además de argumentar que el spot denunciado se refiere al supuesto financiamiento que ha recibido Morena a partir del 2024, “lo que sumado a la frase relativa a que no ha regresado un solo peso, pretende establecer que a partir de dicha fecha el partido político no ha reintegrado recurso alguno de ese financiamiento”.

Incluso, las y los integrantes de esta comisión añadieron que la imagen y declaración que se incluyen para tratar de justificar esta aseveración se refieren a hechos acontecidos en una fecha anterior a 2024, por lo cual no pueden servir de base para pretender justificar que, a partir de dicha temporalidad, Morena se ha negado a reintegrar o renunciar a financiamiento alguno.

Rechaza queja

En otro asunto, la comisión decidió rechazar una queja presentada en contra del PRI por la difusión de un promocional titulado “Ruta del enriquecimiento” en contra de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que supuestamente difunde contenido calumnioso y utiliza su imagen sin que medie su consentimiento, lo cual implica un tratamiento indebido de datos personales.

Por unanimidad de votos, la comisión señaló como improcedente ordenar el retiro del material, al considerar que, de un análisis preliminar, las expresiones contenidas en el promocional no constituyen la imputación directa de un hecho o delito falso, sino una crítica política relacionada con la gestión gubernamental en el estado de Nuevo León, amparada por la libertad de expresión; asimismo, respecto a la aparición de su imagen en el promocional de televisión no se advirtió un uso indebido ni la intención de atribuirle la comisión de un delito.