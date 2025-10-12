Aumenta a 47, la cifra de muertos a causa de las intensas lluvias provocadas por Priscilla y Raymond

La cifra de víctimas mortales a causa de las lluvias provocadas por las tormentas tropicales Priscilla y Raymond ascendió a 47, informó el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

De acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, se tiene el registro de 47 personas fallecidas en cuatro estados:

Veracruz: 18

Hidalgo: 16

Puebla: 12

Querétaro: 1

Ante esta situación, el Gobierno federal expresó su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso.

En este tenor, las autoridades federales indicaron que hay 38 personas desaparecidas en tres entidades:

Hidalgo: 17

Puebla: 15

Veracruz: 6

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las dependencias federales continúan trabajando de manera coordinada en los avances en la atención a la población y en la recuperación de infraestructura y servicios básicos en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

La Secretaría de la Defensa informó que se encuentra desplegada una fuerza de tarea en las zonas afectadas de los estados mencionados de 6 mil 340. Además, operan 7 aeronaves, 1 cocina móvil, 2 plantas potabilizadoras. Están operando 31 maquinarias pesadas, 21 camiones de volteo, 6 tractocamiones y 11 lanchas.

Este día se intensificaron las labores de limpieza, desazolve y sanitización en calles, viviendas, escuelas y espacios públicos, lo que permitirá avanzar en los trabajos de evaluación de daños y levantamiento de censos para canalizar de manera oportuna los apoyos a las familias afectadas.

Las fuerzas federales, estatales y municipales continúan desplegadas en las zonas afectadas con personal, maquinaria y equipo especializado para el restablecimiento de servicios, la apertura de caminos y la rehabilitación de infraestructura básica.