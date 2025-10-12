Lectura 2:00 min
Aumenta a 47, la cifra de muertos a causa de las intensas lluvias provocadas por Priscilla y Raymond
En cinco entidades hay activos 146 refugios temporales que brindan albergue, servicios básicos, alimentos y atención médica a 5 mil 448 personas
La cifra de víctimas mortales a causa de las lluvias provocadas por las tormentas tropicales Priscilla y Raymond ascendió a 47, informó el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
De acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, se tiene el registro de 47 personas fallecidas en cuatro estados:
- Veracruz: 18
- Hidalgo: 16
- Puebla: 12
- Querétaro: 1
Ante esta situación, el Gobierno federal expresó su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso.
En este tenor, las autoridades federales indicaron que hay 38 personas desaparecidas en tres entidades:
- Hidalgo: 17
- Puebla: 15
- Veracruz: 6
Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las dependencias federales continúan trabajando de manera coordinada en los avances en la atención a la población y en la recuperación de infraestructura y servicios básicos en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.
La Secretaría de la Defensa informó que se encuentra desplegada una fuerza de tarea en las zonas afectadas de los estados mencionados de 6 mil 340. Además, operan 7 aeronaves, 1 cocina móvil, 2 plantas potabilizadoras. Están operando 31 maquinarias pesadas, 21 camiones de volteo, 6 tractocamiones y 11 lanchas.
Este día se intensificaron las labores de limpieza, desazolve y sanitización en calles, viviendas, escuelas y espacios públicos, lo que permitirá avanzar en los trabajos de evaluación de daños y levantamiento de censos para canalizar de manera oportuna los apoyos a las familias afectadas.
Las fuerzas federales, estatales y municipales continúan desplegadas en las zonas afectadas con personal, maquinaria y equipo especializado para el restablecimiento de servicios, la apertura de caminos y la rehabilitación de infraestructura básica.