Aumenta a 47, la cifra de muertos a causa de las intensas lluvias provocadas por Priscilla y Raymond

En cinco entidades hay activos 146 refugios temporales que brindan albergue, servicios básicos, alimentos y atención médica a 5 mil 448 personas

main image

Inundaciones en Veracruz.Foto: Reuters

Redacción El Economista

La cifra de víctimas mortales a causa de las lluvias provocadas por las tormentas tropicales Priscilla y Raymond ascendió a 47, informó el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

De acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, se tiene el registro de 47 personas fallecidas en cuatro estados:

  • Veracruz: 18
  • Hidalgo: 16
  • Puebla: 12
  • Querétaro: 1

Ante esta situación, el Gobierno federal expresó su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso.

En este tenor, las autoridades federales indicaron que hay 38 personas desaparecidas en tres entidades:

  • Hidalgo: 17
  • Puebla: 15
  • Veracruz: 6

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las dependencias federales continúan trabajando de manera coordinada en los avances en la atención a la población y en la recuperación de infraestructura y servicios básicos en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

La Secretaría de la Defensa informó que se encuentra desplegada una fuerza de tarea en las zonas afectadas de los estados mencionados de 6 mil 340. Además, operan 7 aeronaves, 1 cocina móvil, 2 plantas potabilizadoras. Están operando 31 maquinarias pesadas, 21 camiones de volteo, 6 tractocamiones y 11 lanchas.

Este día se intensificaron las labores de limpieza, desazolve y sanitización en calles, viviendas, escuelas y espacios públicos, lo que permitirá avanzar en los trabajos de evaluación de daños y levantamiento de censos para canalizar de manera oportuna los apoyos a las familias afectadas.

Las fuerzas federales, estatales y municipales continúan desplegadas en las zonas afectadas con personal, maquinaria y equipo especializado para el restablecimiento de servicios, la apertura de caminos y la rehabilitación de infraestructura básica.

