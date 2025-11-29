Ataque en bar de Tula deja 7 muertos y 5 heridos graves

Al menos siete personas murieron y cinco más resultaron heridas de gravedad este sábado en un ataque armado contra un bar de Tula, en el estado de Hidalgo, informaron autoridades locales.

Un reporte de la policía municipal detalló que cuatro de las víctimas murieron en el lugar y tres más cuando recibían atención médica por sus heridas en la balacera.

Según relatos de testigos reunidos por las autoridades, hombres armados irrumpieron durante la madrugada en el bar La Resaka.

Tras el ataque, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en la zona, pero no lograron detener a los probables responsables.

Entre las víctimas, que al final de la tarde de sábado no habían sido identificadas, se cuenta al menos una mujer.

Unas horas antes, la secretaría de Seguridad de Hidalgo reconoció que en Tula se han detectado disputas entre bandas rivales.

Medios locales reportan que tras la captura del presunto líder de la célula criminal local en marzo, se han desatado disputas internas que hasta el viernes dejaban una decena de asesinatos.