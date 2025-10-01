Aseguran una presunta minirefinería en Querétaro

Una presunta mini refinería clandestina con capacidad para procesar hasta 400,000 litros de combustible ilegal fue asegurada por autoridades federales en la comunidad de La Trinidad, municipio de Tequisquiapan, Querétaro, durante un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“En Tequisquiapan, Querétaro, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano y Policía Municipal catearon un inmueble, aseguraron 206,750 litros de gasolina, cuatro estaciones de refinado petrolífero, ocho tanques de almacenamiento, una cisterna subterránea, un contenedor, un vehículo y una motocicleta”, fue la única mención que realizó el gabinete de seguridad mediante sus canales oficiales de comunicación.

Según la prensa local, el cateo, realizado el 29 de septiembre, fue resultado de denuncias ciudadanas que alertaron sobre un fuerte olor a gasolina en la zona. Tras una orden judicial, se observó en imágenes que circulan en redes sociales a agentes federales, apoyados por la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano, policías estatales y municipales, que se encuentran en las inmediaciones del supuesto predio que operaba bajo la fachada de una recicladora.

También, se mencionó que en el interior, las autoridades localizaron una bodega equipada con calderas artesanales, ductos de distribución, bombas despachadoras y tanques llenos de gasolina y diésel. Según los reportes, la infraestructura permitía el refinamiento ilegal de hidrocarburos, convirtiendo al lugar en uno de los centros huachicoleros más grandes detectados en la región.

Otros decomisos

Este es el segundo en menos de cuatro meses pues, en junio de este año, fue descubierta en Coatzacoalcos, Veracruz, una primera refinería clandestina.

Según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el lugar se producía diésel artesanal, nafta ligera y combustóleo alternativo. Además, que la instalación funcionaba sin permisos ambientales ni industriales, lo que representaba un riesgo para los ecosistemas locales.