Aranceles, vacunas y caso Inés Gómez Mont destacan en la Mañanera del Pueblo de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum inicia el mes de abril en medio de los aranceles que Donald Trump aplicará a México y otros países, durante su conferencia la Mañanera del Pueblo la primera mandataria aseguró que continúan en pláticas para poder llegar a un acuerdo en el que ambas partes colaboren.

De la misma forma, Sheinbaum Pardo dijo que existe una responsabilidad compartida con el país vecino, sin embargo, no profundizó en el tema de los aranceles. Otro de los temas que destacaron esta mañana fue el caso Gómez Mont-Álvarez Puga, el cual llevará al cambió del Código Penal.

Inicia la campaña de vacunación 2025

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, dio a conocer los detalles de la próxima “Campaña Nacional de Vacunación”, la cual se implementará a partir del 26 de abril hasta el 3 de mayo. El secretario de Salud destacó la importancia de la semana de vacunación para poder erradicar las enfermedades.

De la misma manera pidió a los ciudadanos estar atentos y solicitar en los centros de salud las vacunas, también recordó que las vacunas son totalmente gratuitas.

Caso Gómez Mont-Alvarez Puga

Luego de que se descongelarán las cuentas de de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez denunció irregularidades en el caso.

Además en conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum, informaron que realizarán cambios en el Código Penal para evitar que los jueces federales otorguen amparos de manera sistemática para liberar cuentas de personas investigadas, antes de que se resuelvan los juicios.

Reunión con Kristi Noem

Sheinbaum habló sobre la reunión con Kristi Noem, secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que existe una coordinación para poder erradicar el problema de la inseguridad. Reafirmó que existe “una colaboración sin subordinación”, dijo que sólo se firmó un acuerdo de aduanas.

En la reunión con Kristi Noem, lo más importante es que hay coordinación y colaboración sin subordinación, la presidenta sólo le responde al pueblo de México. Además informó que se propuso realizar un polo de desarrollo en la frontera sur (Guatemala-México).

Aranceles sobre México

La presidenta Sheinbaum dijo que a diferencia de Japón-China y Corea del Sur, México esperará la resolución final de los aranceles que impondrá el presidente Donald Trump, esto debido a la fuerte integración de diversas industrias, como la automotriz, a ese país.

Sin embargo, dijo que están preparados para fortalecer la economía del país, posterior a lo que ocurra con los aranceles de Estados Unidos, reiteró que el tema de los aranceles fue causado por una decisión unilateral provocando un impacto a la economía mundial.

Búsqueda de personas

Se informó que habrá un encuentro entre la Secretaría de Gobernación y un colectivo de búsqueda de familiares para tener diversas mesas de trabajo, dijo que aún se desconoce la fecha pero que es un tema que está pendiente.

Compra de medicamentos

Sobre la compra de medicamentos la presidenta en conjunto con Eduardo Clark García, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud presentaron los avances e insumos médicos que fueron comprados para los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Además presentaron la plataforma en la que los ciudadanos podrán visualizar los medicamentos que fueron comprados, además agregaron que anteriormente se detuvo una transacción a causa de precios elevados.

Percepción del pueblo

Claudia Sheinbaum aseguró estar contenta con la aceptación que esta recibiendo por parte del pueblo, dijo que esto es gracias al empoderamiento de los ciudadanos mexicanos. Además agregó que mientras el hablar con la verdad y no traicionar al pueblo, es lo que caracteriza a su gobierno.

Relación México Canadá

La mandataria reafirmó que existe una buena relación con Canada, incluso dijo que se tiene pendiente una llamada con el nuevo Primer Ministro canadiense, Mark Carney, pero que no se ha podido por cuestiones de agenda.

Además dijo que el T-MEC es la mejor manera de competir con otras potencias del mundo, un acuerdo que debería ampliarse a otros países del continente para una mejor economía mundial.

Caso Coparmex y la extorsión

Respecto a la solicitud de la Coparmex sobre darle prioridad a la erradicación de la extorsión, la presidenta aseguró que se está trabajando en una ley contra la extorsión así como de un mecanismo y persecución del delito

Ingresos extras para el ISSSTE

Se informó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirá ingresos extraordinarios provenientes de los fideicomisos de la Suprema Corte, que estarán destinados a la ampliación del horario de 6 a 8 horas, la contratación de más personal de salud y a la infraestructura.

Caso Cuauhtémoc Blanco

Por último, la Unidad de Investigación Financiera confirmó que no se ha realizado ninguna investigación contra exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya que no ha sido solicitada, reiteraron que en el gobierno actual no permiten la impunidad.