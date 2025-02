Aprueban que Infonavit construya

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 71 votos de Morena, PVEM y PT, 36 del PAN, PRI y MC en contra, y dos abstenciones -una de Morena y otra de MC-, el decreto por el que se reforman la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social.

Sin modificar la minuta devuelta con cambios por la Cámara de Diputados, el decreto aprobado fue remitido al Ejecutivo federal para su eventual promulgación y vigencia.

Al fundamentar el dictamen por las comisiones dictaminadoras de Reordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos, Heriberto Aguilar y Enrique Inzunza, integrante y presidente, respectivamente, coincidieron en que los cambios aprobados por los diputados federales y aceptados por la Cámara Alta buscan fortalecer la operatividad del Infonavit, garantizar un acceso equitativo a la vivienda y promover una mayor transparencia en la gestión de los recursos.

La preocupación del grupo parlamentario del PAN, explicó su senadora Gina Campuzano, es que el único objetivo de la reforma en ciernes es que el gobierno tome “los ahorros de los mexicanos, 2.4 billones de pesos que van a querer agandallarse, 77 millones de familias mexicanas se verán afectadas”.

Es mentira, aseguró, que las casas que se construirán serán de 50 metros.

“Yo quiero que me digan en dónde viene, en esta iniciativa, el modelo de vivienda que están ofertando, porque no viene en lo que se va a aprobar el día de hoy (…) Esta empresa constructora, de nueva creación, que va a manejar tu dinero, el gobierno no la va a poder auditar.

“Que no te vengan con la mentira que la Auditoría Superior y la Comisión Nacional Bancaria van a poder revisarla, porque esta empresa que van a construir es privada, y no van a poder meter ni siquiera una naricita para poder investigar: a quien van a seguir investigando será al Infonavit, pero el Infonavit ya no tendrá tu dinero”, afirmó.

Por el grupo parlamentario del PRI, Mely Romero aclaró que los priistas están a favor de que exista más vivienda digna, de calidad y más accesible, pero que están “completamente en contra de que utilicen esas razones para engañar a México y tomar control total del Infonavit y, con ello, de los 2.4 billones de pesos que le pertenecen a decenas de millones de trabajadoras y trabajadores’’.

El artículo 42 de la Ley del Infonavit, detalló, dice claramente que “podrán tomar ese dinero y disponer de él (… )Por cierto, 2.4 billones de pesos, senadoras y senadores, son dinero presente y futuro de trabajadores, trabajadoras, no es solamente lo que está en el Fondo de Vivienda en este momento, el trabajo de vida, las aportaciones de toda su vida laboral están en riesgo”.

En defensa

Alfonso Cepeda Salas (Morena) explicó que la enmienda establece un sistema de vivienda con orientación social y se adapta la norma jurídica a nuevas modalidades de acceso y financiamiento para que nunca más la clase trabajadora sea rehén de créditos impagables.

Los cambios, dijo, amplían las facultades del Infonavit para construir vivienda e implementar el arrendamiento social con opción a compra para que nunca más se venda a los trabajadores vivienda cara, insegura y de mala calidad.

“Para que no se les caiga la casa antes de que acaben de pagarla (…) Esta reforma encuentra su mejor sustento en el fracaso del neoliberalismo y de su modelo de vivienda, pero sobre todo en la obligación de garantizar los derechos de la clase trabajadora, así como asegurar su progresividad”, resumió.

Alejandra Barrales (MC) condicionó el voto de su grupo parlamentario a favor del decreto a la aceptación de su propuesta de replicar el carácter tripartita que tiene el Infonavit, en la empresa filial que se creará, lo que fue rechazado.