Aplazan hasta la próxima semana análisis de solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Debido a desacuerdos entre sus integrantes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aplazó hasta el próximo miércoles la reunión oficial en la que se buscará desahogar las solicitudes de desafuero de personajes como Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Moreno.

Y es que el análisis de estos casos se había programado para este miércoles 12 de febrero, no obstante, los diputados Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) y Martínez Cázares (PAN), integrantes de la Sección Instructora, mostraron su desacuerdo con la convocatoria realizada por el presidente de la Comisión Jurisdiccional, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), pues acusaron que la cita para esta reunión no fue solicitada de manera formal.

“Ni el diputado Bolaños ni yo firmamos absolutamente nada. No hubo una convocatoria, quiero aclararlo. Son dos convocatorias. Son con 24 horas las urgentes, las extraordinarias con 48 horas. No hubo eso, y es a lo que se refiere precisamente el diputado Bolaños, que se cumpla formalmente con todo para que no se caigan los expedientes. No vengo aquí a arrastrar los pies en favor de nadie ni a hacer palero, ni escudero de nadie”, declaró el diputado panista Martínez Cázares.

Asimismo, reconoció que esta instancia tiene algunos pendientes en el rezago, pero aseguró que no sólo están viendo los asuntos polémicos, ya que, dijo, “para nosotros es importante que no haya impunidad y que los asuntos que involucran a mujeres se resuelvan con perspectiva de género, en favor de las víctimas. Y en ese sentido, subrayo, al 100%”.

Por su parte, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) también aclaró que la reunión fue sólo para acordar la ruta de trabajo que habrá de seguir la Sección Instructora, e indicó que el presidente de la Comisión Jurisdiccional, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, “nos informó que hay un rezago de distintos asuntos y acordamos tener una reunión formal de la Comisión Jurisdiccional y de la Sección Instructora la semana que entra para comenzar a conocer los expedientes que tienen en rezago y éste que acaba de llegar”.

Además, advirtió que acordaron cuidar el debido proceso y que se cumpla con todas las formalidades legales que establece la legislación, “para que después, asuntos tan trascendentales como éste no se vayan a caer en vía de amparo”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, el diputado Hugo Eric Floresal informó que todavía no se da entrada a la solicitud de desafuero en contra del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, pues reconoció que se hará hasta que haya sesión ordinaria de la Sección Instructora.

“El asunto es muy sencillo, queremos hacerlo muy bien de origen, porque no queremos que al ratito vaya a haber amparos o problemas de origen en los procedimientos, tenemos que ser muy cuidadosos y estamos solicitando alguna información adicional”, indicó.

Además, adelantó que los casos a tratar son cuatro; dos de ellos son de exdiputados federales de Baja California Sur, otro es el del ahora senador Alejandro Moreno Cárdenas y el cuarto es el del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Al ser cuestionado sobre si existe conflicto de interés en que también dirija la solicitud del diputado Cuauhtémoc Blanco, dijo que “no, porque éste no tiene ninguna relación conmigo. Voy a ser muy escrupuloso”.

Enfatizó en que no existe ningún conflicto ni presión. “Al contrario, el diálogo con mi coordinador es siempre constructivo, es siempre de informar. No hay ninguna presión de nadie. No he hablado con ningún funcionario federal, entonces no hay presiones de nadie”.