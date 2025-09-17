Anuncia SABG resultados del concurso estatal de cortometraje “Transparencia en Corto”

Septiembre 17 de 2025. Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por segundo año consecutivo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) llevó a cabo el concurso estatal de cortometraje "Transparencia en Corto" y dio a conocer a las y los ganadores de esta edición.

Este año, la temática se centró en “Mecanismos de impulso a la transparencia para combatir la desinformación”, y los criterios de evaluación se dividieron en: creatividad (35 %), contenido (30 %) e impacto social (35 %).

De un total de 22 trabajos registrados en la plataforma del concurso —superando la participación del año 2024—, se seleccionaron los siguientes proyectos ganadores.

En la categoría de 15 a 18 años, el primer lugar fue para Horus Jacob Ruíz Hernández, con el cortometraje "Con las plantas no"; el segundo lugar lo obtuvo Arzhel Xanthe Sosa Pohl González, con "Todo bien"; y el tercer lugar fue para Saúl Isaac Silva Trejo, Kaleb Loza Sifuentes, David Alejandro Treviño Rodríguez y José Gerardo Esquivel Torres, con el trabajo titulado "Desinformación tóxica".

En la categoría de 19 a 25 años, el primer lugar fue para María Guadalupe Zurita Calixto, con el cortometraje "El virus de la desinformación"; el segundo lugar lo obtuvieron José Manuel Tijerina Longoria y Jeiny Guadalupe Sánchez Herrera, con "Noticia corta"; mientras que el tercer lugar fue otorgado a Martha Secchyd Ricardo Villarreal, por "Dos publicaciones, un destino".

El jurado calificador, integrado por tamaulipecos expertos en cinematografía, destacó la creatividad y el talento de las y los participantes, quienes este año compitieron por una bolsa total de 90 mil pesos en premios, distribuida entre ambas categorías.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, expresó: “Nos complace recibir esta respuesta de las juventudes, quienes, a través del arte, están impulsando mecanismos para combatir la desinformación y promover la rendición de cuentas. Apreciamos especialmente su entusiasmo por participar, lo que facilita la creación de más plataformas que permitan escuchar sus voces. Gracias a las juventudes por ser parte esencial de la transformación hacia una sociedad mejor."

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre a las 17:00 horas, en la Sala de Proyecciones del Museo Tamux en la capital tamaulipeca.