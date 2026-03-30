Anuncia Clara Brugada operativo de seguridad para la representación de la Semana Santa en Iztapalapa

La 183 Representación de la Muerte, Pasión y Resurrección Cristo en Iztapalapa es la primera edición tras ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

El despliegue operativo contará con la participación de más de 9 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al cual se sumará personal de diferentes corporaciones y áreas de emergencia y rescate del gobierno local y de la alcaldía Iztapalapa

La Jefa de Gobierno destacó que la Representación en Iztapalapa se desarrolla en medio de tensiones sociales en el mundo y manda un mensaje de solidaridad, esfuerzo colectivo y resistencia

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la Ciudad de México implementará un operativo integral para garantizar el desarrollo seguro de la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en Iztapalapa, una de las manifestaciones culturales más importantes del país, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones sociales.

“Esta semana en la Ciudad de México tenemos un conjunto de operativos importantes y uno de ellos tiene que ver con el operativo que nos ayude a garantizar que las expresiones culturales como lo es la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en Iztapalapa, se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible en materia de seguridad y de asistencia en salud y protección civil”, expresó Brugada Molina.

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina destacó que esta tradición, con 183 años de historia, es organizada por habitantes de los Ocho Barrios de Iztapalapa, quienes mantienen viva una expresión con profundo arraigo comunitario. En este sentido, subrayó que el papel del gobierno es acompañar y brindar apoyo en materia de logística, de seguridad, salud y protección civil.

Brugada Molina señaló que esta representación ha trascendido generaciones y se ha consolidado como parte de la identidad, no sólo de Iztapalapa, sino de toda la Ciudad de México, congregando cada año a cerca de 2 millones de asistentes.

Resaltó que en 2026 esta celebración adquiere un significado especial, al ser la primera edición que se realiza tras su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que posiciona a esta tradición como una de las más relevantes a nivel mundial.

“Este reconocimiento tan importante a nivel internacional coloca a Iztapalapa, y en particular a esta representación, como una de las manifestaciones culturales más importantes del mundo”, aseguró Brugada Molina.

La titular del Ejecutivo local aseguró que “la alcaldía Iztapalapa muestra nuevamente al mundo la cultura activa, la cultura colectiva, dinámica, por la que fue reconocida. Una cultura que ha traspasado generaciones”, y subrayó que mientras el mundo enfrenta tensiones sociales muy importantes, esta representación manda un mensaje de solidaridad.

“Ese mensaje tiene que ver con la importancia de la solidaridad, del esfuerzo colectivo, de la resistencia y de la identidad de los pueblos. En medio de la guerra, aquí en los Ocho Barrios de Iztapalapa, se llevará a cabo una gran representación con un mensaje de paz para todo el mundo”, afirmó.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que con motivo de la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en Iztapalapa, se implementará un operativo integral que contempla la participación de 9 mil 188 policías y 549 vehículos, con presencia permanente desde el inicio de las actividades y hasta el 4 de abril, al cual se suman mil 500 elementos de la Policía Auxiliar.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Para los días martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril se contará con mil 315 policías por jornada, apoyados por 82 vehículos, 25 motocicletas y siete grúas, con presencia en los puntos de ensayos y escenarios principales.

Para el jueves 2 de abril, durante el recorrido por los Ocho Barrios y el inicio de la Representación, se desplegarán mil 315 elementos, 82 vehículos, 25 motopatrullas, siete grúas y tres helicópteros del agrupamiento Cóndores, con vigilancia permanente a lo largo de las actividades.

En tanto, el viernes 3 de abril, con motivo del Viacrucis, se implementará el operativo de mayor magnitud con 3 mil 181 efectivos, 139 vehículos, 31 motopatrullas, siete grúas, 56 semovientes y tres helicópteros, además de cortes de circulación estratégicos para garantizar la movilidad vehicular y peatonal. Para el sábado 4 de abril, las actividades en la Macroplaza contarán con 647 policías, apoyados por 82 patrullas, 31 motocicletas, siete grúas y sobrevuelos de Cóndores, a fin de resguardar el desarrollo de la representación.

Asimismo, indicó el funcionario que se implementarán cierres viales en distintos puntos y horarios, principalmente a partir de las 14:00 horas del jueves y desde las 7:30 horas el viernes y sábado, incluyendo afectaciones en Calzada Ermita Iztapalapa, por lo que se recomienda a la ciudadanía utilizar como alternativas viales Eje 5 Sur, Anillo Periférico, Avenida Tláhuac, Eje 3 Oriente, Año de Juárez, Andrés Molina Enríquez y Calzada de Tlalpan.

La alcaldesa en Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, explicó que con motivo de la procesión de Semana Santa, se invirtieron 22 millones de pesos para el mejoramiento urbano integral, por lo que se rehabilitaron dos polígonos de los Ocho Barrios, se intervinieron 3 mil 460 metros cuadrados de guarniciones, 7 mil 765 metros cuadrados de banquetas, 193 postes, 396 luminarias, mil 537 metros cuadrados de aplanado de 151 inmuebles y 7 mil 375 metros cuadrados de 306 inmuebles con pintura.

Asimismo, destacó que se rehabilitaron las cruces de las tres caídas, así como la cruz papal, y detalló que también se colocaron 16 piezas de láminas blancas para la señalización de vialidades con nomenclatura en las calles de que ya son parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según lo mandatan las normas.

“Esperamos que esta celebración atraiga a más población interna y externa, que lleguemos a una derrama económica de 250 millones de pesos por todo lo que se realice en la celebración”, expresó la alcaldesa.

Alavez Ruiz señaló que tras el inicio del festejo de Domingo de Ramos se contabilizó un aproximado de 42 mil visitas locales y externas de la alcaldía, motivo por el cual se sumarán al operativo de la SSC 5 mil 347 elementos de limpieza –mil 442 por día– para garantizar que la población transite en calles cuidadas y limpias.

“Instalamos desde ayer un puesto de mando en la alcaldía, donde participan todas las instituciones de seguridad, (...) y estamos con un monitoreo permanente de todo lo que es el transcurso de los 8.7 kilómetros de recorrido de la procesión con personal de Protección Civil con puestos de hidratación, con puestos también para atención en salud”, puntualizó.

Alfonso Reyes Ramírez, presidente del Comité Organizador de Semana Santa A.C (COSSIAC), a nombre de los Ocho Barrios, agradeció a la Jefa de Gobierno por las gestiones realizadas para que la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en Iztapalapa, fuera reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y que en este año será la primera edición con dicho reconocimiento.