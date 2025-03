Alertas de género, insuficientes para atajar violencia

A una década de su puesta en marcha, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) representan un avance, no obstante, son un mecanismo insuficiente para enfrentar y reducir la violencia que viven las mujeres en el país, reconocieron expertas en las materias.

Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Incidencia de Justicia Pro Persona e integrante del grupo interinstitucional y multidisciplinario que da seguimiento a las alertas en algunos estados, sostuvo que hay entidades en las que a raíz de una alerta han tenido que implementar estructuras; políticas públicas y marcos normativos, que impactan en la vida de las mujeres de manera positiva.

También resaltó que hay otros estados que aún teniendo la alerta, desde hace mucho tiempo, no han tenido o no le han dado la seriedad al seguimiento, no se han comprometido verdaderamente en la erradicación de este tipo de violencias.

“Un ejemplo puede ser Nuevo León, pues no han tenido, no le han dado la seriedad al seguimiento, no se han comprometido verdaderamente.

“No es una cuestión necesariamente de recursos, porque es un estado que sí cuenta con recursos, pero no informa de manera adecuada; el seguimiento ha sido también deficiente en la implementación de las medidas y pues obviamente en esos estados donde menos compromiso hay, pues también los resultados, el impacto va a ser mucho más tardío”, destacó.

Asimismo, sostuvo que este mecanismo de alerta, que justo en julio próximo cumple 10 años, tienen grandes avances, pero también grandes desafíos, ya que pese a que muchas veces se escuchan cuestionamientos como si fuera el único responsable o la única vía para frenar el incremento de la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia feminicida y no es así.

Sin embargo, destacó, sí ha sido el único mecanismo que hemos tenido las organizaciones y defensoras, pues obliga a las autoridades a que cumplan con el marco normativo, el cual, lamentó, por años, los estados y mucho más los municipios hacían caso omiso.

Aunque, la defensora reconoció que la convicción de las autoridades para atender la violencia incluso a través de este mecanismo llegó tarde.

“La violencia contra las mujeres no surgió hace 10 años, pero sí hace 10 años se comenzó a generar esa política pública necesaria para atender la violencia. Y solo con la alerta, los estados se han comprometido (…) desafortunadamente, llega tarde esa convicción”, expresó.

Sin resultados claros

Por su parte, Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, consideró que ante un fenómeno tan generalizado en el país, como lo es la violencia contra las mujeres, es lamentable que estas alertas hayan dejado de tener relevancia.

“Esto implicaría que en estos estados (con alerta) se diseñen e implementen programas para ir a las causas que están generando la violencia contra las mujeres y la realidad es que estos programas o, simplemente no se emiten, o se diseñan, pero no se les da el seguimiento”, detalló.

Por ello, sostuvo que tanto los recursos como los mecanismos son inciertos, ya que, “no sabemos exactamente los resultados que se están obteniendo derivado de de la declaración de las aletas”.

Poca atención

El último reporte de la ahora extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), señala que hasta el 30 de junio de 2023, las 25 AVGM declaradas a nivel nacional involucraban a 19 estados, en donde se emitieron 659 medidas recomendadas para reducir la violencia feminicida; de las cuales, 565 estaban vigentes y 94 fueron levantadas o actualizadas.

Asimismo, indicó que de la evaluación de 18 estados con AVGM, 5% de las medidas recomendadas habían sido cumplidas a cabalidad; 39% no han sido cumplidas y 56% se encuentran en proceso de cumplimiento.