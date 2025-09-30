Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

Alejandro Encinas es ratificado como embajador ante la OEA y rinde protesta en el Senado

Con 79 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, los senadores avalaron la propuesta planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

main image

Alejandro Encinas Rodríguez. Foto:archivo / Cuartoscuro

Redacción El Economista

El Senado de la República ratificó la designación de Alejandro Encinas Rodríguez como embajador extraordinario para representar a México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con 79 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, los legisladores de la Cámara Alta avalaron la propuesta planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Tras la votación, Encinas Rodríguez rindió protesta ante la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, quien a nombre del Senado le deseó éxito en su nuevo encargo.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, destacó la importancia de este cargo, al argumentar que el organismo internacional está formado por 35 estados independientes de las Américas y cuyo objetivo es lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete