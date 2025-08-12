AICM reabre pista y reanuda operaciones tras 9 horas; reporta 19,500 pasajeros afectados

Las intensas precipitaciones registradas la madrugada de este martes 12 de agosto provocaron de nueva cuenta la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). La autoridad aeronáutica cerró las pistas desde las 02:13 horas de este martes debido a encharcamientos en el área operativa, lo que afectó tanto despegues como aterrizajes.

A partir de las 11:00 horas, el AICM reabrió la pista 05 Derecha – 23 Izquierda, lo que permitió restablecer por completo las operaciones aéreas.

Más de 19,000 pasajeros afectados

Hasta el momento, se han desviado 16 vuelos, tres fueron cancelados y 120 presentan demoras, lo que ha afectado a unos 19,500 pasajeros. Personal especializado, con apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras, trabaja para desalojar el agua y restablecer la capacidad operativa.

El aeropuerto mantiene coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, ante la posibilidad de que este tipo de lluvias se repita en los próximos días.

Pasajeros comparten imágenes del caos

En redes sociales como X (antes Twitter), usuarios publicaron fotografías y videos de salas de espera con encharcamientos y retrasos en los tableros. Algunos criticaron la falta de inversión en infraestructura, señalando que en menos de una semana es la segunda vez que las lluvias provocan afectaciones en el AICM.

El pasado 10 de agosto también se registraron suspensiones de vuelos por tormentas, dejando a pasajeros varados durante horas, con problemas para recibir equipaje y fallas en las pantallas de información.

El AICM pidió a los usuarios mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos y llegar con suficiente anticipación, ya que el clima podría seguir afectando las operaciones.